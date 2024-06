Edela charity dinner al Frontemare Ambasciatori venerdì 28

Nella splendida cornice del Frontemare Ambasciatori di Licola, il prossimo venerdì 28 giugno alle ore 21.00, e’ attesa la charity dinner a favore degli orfani di femminicidio sostenuti da Edela.



Edela e’ l’associazione, presieduta da Roberta Beolchi, che si pone come pronto intervento per gli orfani di femminicidio, con l’obiettivo di intervenire con immediatezza nei bisogni primari fino al sostegno psicologico e giuridico.

Per la cena di gala sono attese celebrità del jet set e dell’imprenditoria assieme alla presenza istituzionale dell’On. Francesco Maria Rubano e del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ai quali Edela consegnerà un premio.

La serata sarà allietata dalla straordinaria abilità del pianista statunitense Matthew Lee. La blindatissima lista ospiti avrà come obiettivo una raccolta fondi per supportare nei cruciali mesi estivi gli orfani campani al fine di consentire loro di vivere un contesto estivo dignitoso. La serata vede la sapiente organizzazione di Simona Tagliaferri che ha aperto le porte della location di straordinario fascino e dell’amica di Edela Donatella Cagnazzo al quale va il ringraziamento più sentito di Edela tutta.

“Una notte da sogno per far sognare anche chi non ha voce – ha dichiarato la Presidente Beolchi – il nostro piccolo e silente esercito di orfani ha il diritto di sognare ancora