Edit Napoli, da venerdì 29 a Domenica 31 a San Domenico Maggiore e in altri luoghi simbolo di Napoli.

EDIT Napoli www.editnapoli.com aprirà le sue porte al pubblico dal 29 al 31 ottobre 2021 (press preview: 28 ottobre su accredito; 29–31 ottobre apertura al pubblico h 10.00 – 19.00) all’interno degli spazi del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore di Napoli, e in alcuni dei luoghi simbolo della cultura partenopea e mediterranea.

Una fiera con una forte connotazione curatoriale e allo stesso tempo commerciale. Gli espositori di EDIT Napoli 2021 porteranno al pubblico, di addetti ai lavori e non, prodotti e progetti che privilegiano la qualità rispetto alla quantità, la territorialità rispetto alla globalizzazione e quelli che fanno della filiera trasparente uno dei loro punti di forza.

Oltre 80 gli espositori, tra designer indipendenti, autori ed editori di design, creatori e produttori, che hanno risposto con entusiasmo alla call curatoriale promossa dalle ideatrici della fiera, Domitilla Dardi ed Emilia Petruccelli. Tra questi, 30 sono i nomi emergenti che faranno parte del Seminario, la sezione della fiera dedicata ai designer under 30 e ai brand con meno di tre anni di attività, che sarà allestito in un loft temporaneo.

“Lo sguardo dell’edizione 2021 è rivolto oltre il confine, con un’attenzione particolare al Mediterraneo. Sono tante le collaborazioni con brand e designer internazionali, come quelle con la Francia, il Libano e l’Olanda oltre ai sempre più numerosi giovani designer che animeranno la sezione del Seminario” afferma Domitilla Dardi, curatrice della fiera.

Tra i tanti brand italiani e internazionali saranno presenti Atelier Malak, Forma&Cemento, Golden Editions, Lithea, Milla Novo, Stamuli, The Art and Design Group, Zieta Studio. Dopo il debutto nella sezione Seminario Basis Rho, Eleit.it, Finemateria e Very Simple Kitchen tornano come espositori, mentre molti nuovi nomi emergenti, provenienti da tutta Europa, popoleranno il loft: dagli italiani Atelier Ferraro, ccontinua + mamt, Caterina Frongia alla francesce Julia Chiaramonti al danese Alexander Kirkeby ad Atelier Pendhapa e numerosi designer olandesi selezionati grazie alla call Young Dutch Titans lanciata in collaborazione con l’Ambasciata e il Consolato generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia.

A seguire e a questo link la lista completa di espositori internazionali.

“In questa terza edizione si consolida sempre di più il rapporto con la città e i luoghi simbolo della sua storia, connettendoli a importanti istituzioni e realtà internazionali della cultura del progetto” racconta Emilia Petruccelli, direttrice della fiera.

Tra i progetti speciali il duo francese Canel Averna (recenti vincitori della Design Parade a Villa Noailles, Hyéres) realizzerà una spettacolare installazione-insegna a movimento manuale. Inoltre all’interno del chiostro di San Domenico Maggiore sarà allestito uno spazio, un chiosco disegnato dagli olandesi Kiki&Joost – Kiki van Eijk and Joost van Bleiswijk.

A ottobre, una commissione di esperti composta dai designer italiani Andrea Trimarchi e Simone Farresin – Formafantasma, dalla interior e furniture designer francese Dorothée Meilichzon, dalle ideatrici di Sight Unseen di New York, Monica Khemsurov e Jill Singer, e dal direttore web di ELLE Decor Italia – Alessandro Valenti, si confronterà per scegliere i migliori inediti del 2021. I vincitori dovranno rappresentare i valori promossi da EDIT Napoli: design intelligente, profondo rispetto per il patrimonio culturale e prezzo ben calibrato.

Durante la fiera verrà presentata Hybrida la collezione di centrotavola, realizzata per MADE IN EDIT e nata dall’inedita collaborazione tra l’architetto-designer Patricia Urquiola e l’Istituto ad Indirizzo raro Caselli – Real Fabbrica di Capodimonte. I prototipi della collezione saranno al centro di un’installazione e di un’asta solidale in collaborazione con Christie’s all’Istituto, il cui ricavato sarà devoluto al restauro del giardino didattico interno della scuola.

Infine, il marchio siciliano Orografie torna in fiera sia con un nuovo laboratorio dedicato allo storytelling, che vedrà protagonisti giovani copywriter e illustratori, che con i prodotti realizzati dai designer emergenti vincitori del workshop dello scorso anno, il duo Maria Giovanna Barbi e Fabio Brunone, Linda Salvatori e Livia Stacchini.

EDIT CULT

Grazie al fitto programma di EDIT CULT la città di Napoli, da semplice cornice, diventa il motore di un processo creativo, aprendo al design contemporaneo le porte di luoghi storici e attivando nuove sinergie culturali.

Lidewij Edelkoort, una delle più importanti trend forecaster, porterà all’interno dell’evocativo Archivio di Stato di Napoli , una mostra dedicata alla biblioteca personale dell’artista grafico olandese, Anthon Beeke. La sua eredità di lavori sulla grafica, sulla tipografia e sull’erotismo guiderà il visitatore nell’esplorazione della sua mente attraverso i suoi libri. Non solo una storia del suo importante lavoro attraverso una collezione unica, ma una narrazione di un rapporto personale e professionale di tre decenni, a cura di Edelkoort e Charlotte Grün.

Dal dialogo con la Galleria Antonella Villanova, spazio legato alla commistione tra gioielleria contemporanea, arte e architettura, nasce la mostra personale di Daniel Kruger, curata da Marco Bazzini, ospitata nelle sale del Museo del Tesoro di San Gennaro e dedicata alla collezione di pendenti Amuleti e alle ceramiche del Dinner Service Maria Callas dell’artista orafo sud africano.

La Fondazione Made in Cloister accoglierà nei suoi spazi — House of Today, un’organizzazione senza scopo di lucro con base a Beirut che presenta a livello internazionale e mette in relazione designer di prodotto libanesi con gli esperti di design. La designer d’interni e di arredamento Stéphanie Moussallem presenterà quattro lampade che mixano corallo, porcellana, vetro cattedrale, tessuti, seta e intaglio del legno realizzate dagli artigiani napoletani.

Le collezioni del brand francese La Manufacture e i pezzi disegnati da Emma Boomkamp, Todd Bracher, Noé Duchaufour-Lawrance, le FRONT, Luca Nichetto, Nendo, Neri&Hu, Patrick Norguet, Marc Thorpe, Michael Young occuperanno con un’installazione ad hoc le meravigliose sale del Teatro di San Carlo .

Il Museo Civico Gaetano Filangieri sarà lo scenario della mostra monografica “Chest’è” di Federico Pepe a cura di Federica Sala — un’immersione nell’universo iconico dell’artista all’insegna della contaminazione e dell’ibridazione: quadri, sculture, mobili, tappeti che trovano nell’alfabeto di segni di Pepe le loro radici comuni.

Infine parte del programma, la presentazione-installazione di Hybrida di Patricia Urquiola in collaborazione con l’Istituto Caselli – Real Fabbrica di Capodimonte nella sede dell’istituto stesso.

EDIT Napoli

29 — 31 ottobre 2021: apertura al pubblico della fiera, h 10.00 – 19.00

28 ottobre 2021: press preview e opening privato della fiera

Luogo: Complesso di San Domenico Maggiore, Vico San Domenico Maggiore 18, Napoli

Biglietto Fiera + EDIT CULT: € 10,00 (intero); € 5,00 (ridotto per i giovani da 18 a 25 anni non compiuti); gratuito (sotto ai 18 anni)

Link per il pre-order: https://editnapoli.com/pre-order

EDIT CULT

A partire dal 29 ottobre 2021: apertura al pubblico presso Archivio di Stato di Napoli, Fondazione Made in Cloister, Istituto Caselli – Real Fabbrica di Capodimonte, Museo Civico Gaetano Filangieri, Museo del Tesoro di San Gennaro, Teatro di San Carlo

“Antologia del grafico Anthon Beeke”

curata da Lidewij Edelkoort e Charlotte Grün

Archivio di Stato, Piazzetta del Grande Archivio 5

29 e 30 ottobre 2021, h 10.00 – 18.00

31 ottobre 2021, h 10.00 – 17.00

Date: 29 ottobre – 15 dicembre 2021

Daniel Kruger x Galleria Antonella Villanova

curata da Marco Bazzini

Museo del Tesoro di San Gennaro, via Duomo 149

29 e 30 ottobre 2021, h 10.00 – 18.00

31 ottobre 2021, h 10.00 – 17.00

Date: 29 ottobre 2021 – 30 gennaio 2022

Stéphanie Moussallem x House of Today

Fondazione Made in Cloister, piazza Enrico de Nicola 48

29 e 30 ottobre 2021, h 10.00 – 18.00

31 ottobre 2021, h 10.00 – 17.00

Date: 29 ottobre 2021 – 30 gennaio 2022

La Manufacture

Teatro di San Carlo, via San Carlo 98

29 – 31 ottobre 2021, h 10.00 – 17.00

Date: 29 ottobre – 15 dicembre 2021

“Chest’è” di Federico Pepe

curata da Federica Sala

Museo Civico Gaetano Filangieri, via Duomo 288

29 e 30 ottobre 2021, h 10.00 – 18.00

31 ottobre 2021, h 10.00 – 17.00

Date: 29 ottobre 2021 – 30 gennaio 2022

“Hybrida” di Patricia Urquiola in collaborazione con Istituto Caselli – Real Fabbrica di Capodimonte

Parco di Capodimonte, Istituto Caselli, Porta Miano

29 – 31 ottobre 2021, h 10.00 – 17.00

Date: 29 ottobre – 12 novembre 2021

CREDITI

Direttrice EDIT Napoli: Emilia Petruccelli

Curatrice EDIT Napoli: Domitilla Dardi

Cultural partners: Ambasciata e Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia, Archivio di Stato di Napoli, Fondazione Made in Cloister, Institut Français Napoli, Istituto Caselli – Real Fabbrica di Capodimonte, Museo Civico Gaetano Filangieri, Museo del Tesoro di San Gennaro, Teatro di San Carlo

EDIT CULT Partners: Galleria Antonella Villanova, House of Today, La Manufacture, Le Dictateur, Patricia Urquiola

Special thanks to: Christie’s

Main Media Partner: Elle Decor Italia

Media Partner: DesignWanted, Lampoon

Social Media Partner: Igers Italia

Technical Partner: Casa D’Anna, Ceramica Francesco De Maio, Hotel Costantinopoli 104, CU.QU. / cucinadiquartiere, FAS Pendezza, Grand Hotel Vesuvio, Italianway, ItalyArt, Nap Hostel, ROMEO Hotel, Royal Continental Hotel, Vinusco

CONTATTI

Website: www.editnapoli.com

Press Office EDIT Napoli: MINT LIST (Giulia Milza, Maria Azzurra Rossi) press@editnapoli.com

Instagram: @edit.napoli

Facebook: @editnapolidesign

LISTA ESPOSITORI — EXHIBITOR LIST

Aina Kari & Irina Flore (Italia—Italy, USA) www.aina-kari.it

Alfaterna Marmi (Italia—Italy) www.alfaternamarmi.it

Andrea Bouquet (Italia—Italy) www.andreabouquet.it

Anna Fresa Design (Italia—Italy) www.annafresadesign.com

ARSBE atelier d’architecture (Belgio—Belgium, Italia—Italy) www.arsbe.be

ARTIERI 1895 (Italia—Italy) www.artierialabastro.it

ASSE Italian Design (Italia—Italy)

Atelier Macramè (Italia—Italy) www.ateliermacrame.it

Atelier Malak (Francia—France) www.ateliermalak.net

Basis Rho (Germania—Germany) www.basisrho.com

BELVEDERE (Italia—Italy) Luca De Bona – Massimiliano Tuveri

COOLS Collection (Germania—Germany) www.coolscollection.com

Coralla Maiuri (Italia—Italy) www.corallamaiuri.com

Diego Cibelli (Italia—Italy) www.diegocibelli.it

DRAUFT (Italia—Italy) www.dra-u.net

Eleit.it (Italia—Italy) www.eleit.it

enTrame (Italia—Italy) www.entrame.com

Erimiti (Italia—Italy) www.erimiti.com

Errante (Italia—Italy) www.errantedesign.com

Fabscarte (Italia—Italy) www.fabscarte.it

Finemateria (Italia—Italy) www.finemateria.com

Forma&Cemento (Italia—Italy) www.formacemento.com

FUORIPISTA by Elite (Italia—Italy) www.elite-it.com/it/prodotti/fuoripista

Gae Avitabile x Cementó (Italia—Italy) www.tanadesign.eu

George Geara (Libano—Lebanon) www.instagram.com/georgegeara.studio

Gioel Milano (Italia—Italy) www.gioelmilano.it

Golden Editions (Francia—France) www.golden-editions.com

House of Ita (Italia—Italy) www.houseofita.com

Isato Prugger (Italia—Italy) www.isatoprugger.com

LAM Ceramica (Italia—Italy) www.lamvenezia.com

La Fucina di Efesto (Italia—Italy) www.lafucinadiefesto.com

LA PIETRA COMPATTATA (Italia—Italy) www.lapietracompattata.it

Lithea (Italia—Italy) www.lithea.it

Maddalena Vantaggi + Studio Lievito (Italia—Italy) www.maddalenavantaggi.com www.studiolievito.com

MADE IN EDIT (Italia—Italy) www.madeinedit.it

Magda _t _home (Italia—Italy) www.magdathome.eu

MANUFATTO (Italia—Italy) www.manufatto.info

Margart (Italia—Italy) www.margart.com

Margherita Rui (Italia—Italy) www.margheritarui.com con Ninefifty

Medaarch (Italia—Italy) www.medaarch.com

MEDULUM (Italia—Italy) www.medulum.it

Milla Novo (Paesi Bassi—Netherlands) www.millanovo.com

monogramma for cimento (Italia—Italy) www.monogrammastudio.com

Naturaleverticale (Italia—Italy) www.naturaleverticale.com

Omnidecor (Italia—Italy)

POP POT (Italia—Italy) www.poppot.it

ravasini (Italia—Italy) www.ravasini.store

Richard A. Ceccanti (Italia—Italy) www.rcaa.it

Social Label (Paesi Bassi—Netherlands) www.sociallabel.nl

stamuli (Svezia—Sweden) www.stamuli.com

studiointervallo (Italia—Italy) www.studiointervallo.com

Studio Kalff (Paesi Bassi—Netherlands) www.studiokalff.com

The Art and Design Group (Regno Unito—Great Britain) www.theartanddesigngroup.co.uk

Very Simple Kitchen (Italia—Italy) www.verysimplekitchen.com

Victoria Episcopo (Italia—Italy) www.victoriaepiscopo.com

Xilografia (Italia—Italy) www.xilografia.it

YALI Glass (Italia—Italy) www.yaliglass.com

Zieta Studio (Polonia—Poland) www.zieta.pl

SEMINARIO

A creative cradle for young designers

Alessia Pinna (Italia—Italy) www.alessiapinna1997.wixsite.com/foghile

Alexander Kirkeby (Danimarca—Denmark) www.alexanderkirkeby.com

Anna Jožová (Repubblica Ceca—Czech Republic) www.annajozova.com

Atelier Constant (Francia—France)

Atelier Ferraro (Italia—Italy) www.atelierferraro.com

Atelier Pendhapa (Regno Unito—Great Britain) www.atelierpendhapa.com

Aufgabe Null (Germania—Germany) www.aufgabenull.de

Caterina Frongia (Italia—Italy) www.caterinafrongia.com

ccontinua + mamt (Italia—Italy) www.instagram.com/ccontinua_

Cosmographies (Francia—France) www.cosmographies.com

Formepiane (Italia—Italy) www.formepiane.com

Francesco Maria Messina (Italia—Italy) www.fmm.design

Giovanni Botticelli (Italia—Italy) www.giovannibotticelli.eu

Jaclyn Pappalardo (Regno Unito—Great Britain) www.jaclynpappalardo.com

Jonny’s Joints (Italia—Italy) www.jonnysjoints.com

Julia Chiaramonti (Italia—Italy, Francia—France) www.juliachiaramonti.com

Keep Life (Italia—Italy) www.keeplife.it

Lenny Stöpp (Paesi Bassi—Netherlands) www.lennystopp.nl

LI-AN-LO Studio (Svezia—Sweden) www.lianlostudio.com

Maria Giovanna Barbi + Gianluca M. Parisi (Italia—Italy)

Nunzia Ponsillo (Italia—Italy) www.nunziaponsillo.it

Paraná Studio (Italia—Italy) www.paranastudio.com

Paul Coenen (Paesi Bassi—Netherlands) www.paulcoenen.nl

Shun Yoon (Paesi Bassi—Netherlands) www.yoonshun.com

Stathis Karras (Grecia—Greece, Paesi Bassi—Netherlands) www.stathiskarras.com

StudioNotte (Italia—Italy) www.studionotte.design

Studio Verbaan (Paesi Bassi—Netherlands) www.studioverbaan.nl

UPuglia (Italia—Italy) www.upuglia.com

Wild Animals by Rop van Mierlo (Paesi Bassi—Netherlands) www.wild-animals.nl