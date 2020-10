EDIT Napoli, expo del design editoriale e d’autore, 16-18 ottobre San Domenico Maggiore.

EDIT Napoli www.editnapoli.com, l’esposizione dedicata esclusivamente al design editoriale e d’autore, conferma la sua seconda edizione a Napoli dal 16 al 18 ottobre 2020

EDIT Napoli raccoglie sotto la stessa etichetta, una selezione di designer, aziende e artigiani che nel loro processo creativo si avvalgono di modalità produttive di alta qualità e che fondono idee contemporanee ai saperi antichi del fare.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, ha una forte connotazione curatoriale e allo stesso tempo commerciale e vuole dar voce al design d’autore, alle realtà che fanno della qualità rispetto alla quantità, della territorialità rispetto alla globalizzazione e della filiera trasparente i loro punti di forza.

Le ideatrici del progetto Domitilla Dardi e Emilia Petruccelli hanno selezionato 70 espositori, tra designer, aziende e artigiani internazionali e creato Seminario, una sezione per giovani designer e brand emergenti.

EDIT Napoli conferma inoltre il forte legame con il territorio che la ospita, portando con EDIT Cult il design internazionale all’interno di luoghi simbolo della cultura della città: il Teatro di San Carlo ospiterà le eccezionali collezioni di Martino Gamper per Moroso (Metamorfosi) e di Andrea Anastasio per Foscarini (Madre e Filo); Anastasio sarà poi protagonista di una personale curata da Alessandro Rabottini al MANN, Museo Archeologico Nazionale di Napoli, dove presenterà “Aritmia”, un lavoro originale sull’archivio storico della Ceramica Gatti 1928 di Faenza; mentre Jaime Hayon creerà per Bosa, “Ceramic Tower”, un’inedita installazione site-specific progettata per il Museo Filangieri.

EDIT Napoli 16—18 ottobre 2020: apertura gratuita al pubblico, h 10.00 – 19.00 Complesso di San Domenico Maggiore – Vico San Domenico Maggiore 18, Napoli (Italia)