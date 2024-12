Ella Mor racconta l’eccidio del 7 ottobre

- Pubblicità -

Ella Mor, impegnata a far conoscere, attraverso il dramma vissuto dai dai suoi nipotini, la tragedia del 7 ottobre, dopo Roma e Milano, sarà a Napoli il 17 Dicembre prossimo alle ore 17.00 per una conferenza-intervista nei locali della Comunità Ebraica, in Via Santa Maria a Cappella Vecchia 31.

Il 7 Ottobre 2023 Hamas attaccava il sud di Israele massacrando 1.200 persone e prendendo 250 persone in ostaggio, un centinaio delle quali ancora prigioniere dei terroristi palestinesi.

- Pubblicità -

Quanto accaduto quel giorno, le cui conseguenze si sono trascinate fino ad oggi, viene vissuto attraverso la testimonianza di Ella Mor, zia di Michael e Amalia, che hanno visto uccidere i propri genitori dai terroristi di Hamas, e della piccola Abigail, che a quattro anni è stata rapita il 7 Ottobre per poi essere liberata alla fine di Novembre 2023.

L’evento, organizzato dalla Comunità Ebraica di Napoli e dall’UCEI, con il sostegno della Federazione Nazionale Italia Israele, dall’Associazione Italia Israele di Napoli, dall’Associazione Bezalel, dall’ADEI-WIZO e dal Magen David Adom, sarà presentato da Daniele Coppin, Consigliere della Comunità, mentre Giuseppe Crimaldi, giornalista del Mattino, curerà l’intervista a Ella Mor cui seguirà il dibattito con le domande del pubblico.