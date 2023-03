Emiliana Cantone 20th: il sold-out al Palapartenope circondata dagli affetti.

Un sold-out senza eguali quello del concerto-evento di Emiliana Cantone al Teatro Palapartenope di Napoli per festeggiare i 20 anni di carriera artistica.

Un evento irripetibile, dove la cantante si è esibita accompagnata live da una band, con la quale ha ricordato 20 anni di storie, di emozioni… di canzoni.

Gli ospiti ed i brani cantati ad Emiliana Cantone 20th

Prodotto da Enzo De Falco (anche marito dell’artista), lo spettacolo ha ripercorso brani storici come “Sono mia”, “E’ una maledizione”, “Grande”, “Non voglio amarti ancora” e tanti altri successi cantati a squarciagola dal pubblico in sala.



Ma la Cantone non è stata sola sul palcoscenico, in quanto accanto a lei gli amici storici con cui in questi anni ha tenuto tantissime collaborazioni. A partire da Alessio, acclamatissimo anche dal pubblico in sala, con il quale ha interpretato “Dammi un’occasione”, passando poi ad Antonino Spadaccino (ex vincitore di Amici di Maria De Filippi), con il quale la Cantone si è lanciata in una cover di “Cu mme”. A seguire gli immancabili Mr Hyde, con i quali le collaborazioni non si contano ed è uscito un mashup di “Questione e core”, “Sempe” e “Si l’unico ammore”, poi il momento di Gianluca Capozzi con “Luntano se more”.

Momento discoteca durante l’evento con lo speaker ufficiale del Calcio Napoli, Daniele Decibel Bellini, che ha fatto ballare la sala gremita con oltre 3.000 presenze. Insieme a lui sul palco Valerio Jovine, che ha presentato in anteprima nazionale il nuovo brano dedicato alla squadra azzurra e cantato con Emiliana Cantone che prende il titolo di “E’ tutto vero“.

Il momento dedicato agli affetti

Ma l’anima della festa, oltre allo spettacolo musicale, alla band live diretta da Daniele Pirozzi e Lorenzo Maffia, alle coreografie di Ines Danza, sono state le emozioni. Emiliana Cantone ha raccontato la sua storia a cuore aperto dedicando passi al papà, alla mamma, ai fratelli (di cui Marco Cantone che ha curato la regia dell’evento), ed infine al marito Enzo ed alla figlia Bea, che l’accompagnano in questa meravigliosa avventura in musica.

Gli immancabili amici in sala

In sala tanti amici dell’artista come il cantante Alberto Selly, Marsika, Marco Maddaloni, Vito Francesco Paglia, a seguire questo concerto al quale seguirà l’uscita di un doppio CD Live contenente i singoli nuovi da 5 anni a questa parte, oltre che alcuni inediti mai ascoltati prima.