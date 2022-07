Ennio Morricone e Astor Piazzolla interpretati dal sassofonista Anders Paulsson e dal chitarrista Jacob Kellermann venerdì 29 a Villa San Michele ad Anacapri.

Cambio di genere per l’appuntamento musicale di Villa San Michele ad Anacapri. La rassegna ”Un’estate per sognare”, che ha entusiasmato finora un pubblico sempre più partecipe, venerdì 29 luglio alle ore 20 , avrà come protagonisti il sassofonista Anders Paulsson e il chitarrista Jacob Kellermann. I due musicisti daranno prova della loro bravura interpretando i più famosi pezzi di due tra gli autori più amati e celebrati: Ennio Morricone e Astor Piazzolla. Il tema della serata sarà infatti dedicato al cinema e al tango, da cui gli artisti traggono grande ispirazione, ma non mancheranno incursioni nel mondo nordico con prime italiane e mondiali, grazie all’esecuzione originale di brani composti per la combinazione unica dei loro due strumenti da Sven Hagvil e da Thomas Persson.

Dal suo debutto alla Carnegie Hall nel 1992, Anders Paulsson è ampiamente riconosciuto come uno dei migliori sassofonisti soprano al mondo. Più di 60 compositori sono stati ispirati dalla sua musica e le sue apparizioni spaziano dalle sale concerto alle televisioni di tutto il mondo.Nel 2012 è stato insignito della medaglia d’oro reale svedese “Litteris et Artibus” per i suoi successi artistici. Anders Paulsson è anche un compositore pluripremiato.

Elogiato per le sue “eccellenti capacità tecniche e tono canoro” (American Record Guide) e per le sue “esuberanti e decise interpretazioni” (Dagens Nyheter), Jacob Kellermann si è affermato come uno dei chitarristi scandinavi più noti e versatili. Richiesto come musicista da camera, si esibisce regolarmente con strumentisti ad arco e cantanti in tutta Europa e ha fatto apparizioni e tournée acclamate dalla critica in Germania, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Cina, Giappone e Corea del Sud.

La rassegna musicale di Villa San Michele continua ogni venerdì, fino al 12 agosto presentando programmi – selezionati da Bo Löfvendahl – che spazieranno dal repertorio classico, a quello contemporaneo, grazie al contributo di Progetto Piano e al patrocinio dell’Ambasciata di Svezia.

Per l’acquisto dei biglietti (prezzo concerti € 15,00; ridotto ragazzi e studenti € 5,00) basta recarsi alla biglietteria mezz’ora prima o, in prevendita, presso il bookshop del museo, tutti i giorni dalle 9 alle 18. Per chi viene da Napoli vi è la possibilità di rientro con l’ultima corsa marittima. Per informazioni: tel. 081.8371401 www.villasanmichele.eu