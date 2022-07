Entra nel vivo il Premio Fair Play Menarini.

Prosegue stasera con la cena di gala a Piazzale Michelangelo a Firenze la XXVI edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini, la tre giorni dei big dello sport e di “gioco corretto”, organizzata dalla Fondazione Fair Play Menarini. Martedì 5 luglio infatti l’edizione 2022 è stata inaugurata al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, a Firenze, con il talk show “I campioni si raccontano” condotto da Ivan Zazzaroni. La stella del tiro a volo di San Marino Alessandra Perilli, la leggenda del nuoto Ian Thorpe, l’asso del motociclismo Casey Stoner, il duo dello sci paralimpico Giovanni Bertagnolli e Andrea Ravelli sono solo alcuni dei grandissimi campioni presenti che hanno celebrato il rispetto per le regole, per se stessi e per gli avversari, la lealtà e la competizione praticata in modo etico. Presente anche Edwin Moses, insignito nel 2004 del Premio Fair Play Menarini. Il violinista Giovanni Andrea Zanon, che si esibirà durante la cerimonia di premiazione domani sera ha adornato la serata di cultura sportiva che ha aperto la manifestazione.

Questa sera alla cena di gala il momento di incontro fra il top management del Gruppo Menarini, i vip del mondo sportivo e la stampa: “È un immenso piacere per Menarini accogliere i campioni premiati in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze – dichiarano Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del cda Menarini – Gli ideali che orientano il nostro operato come Gruppo Menarini coincidono con quelli alla base del Premio e del suo bellissimo messaggio, che rappresentano un’identità comune da valorizzare.”

La cerimonia di premiazione dei sedici vincitori e paladini dell’etica sportiva si svolgerà a Castiglion Fiorentino, in piazza del Municipio, con diretta su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre dall’Italia). Anche i protagonisti di questa edizione, da quando riceveranno il riconoscimento, diventeranno Ambasciatori del Fair Play in tutto il mondo.

Di seguito le categorie e i premiati del XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini:

– Categoria “Carriera Fair Play” ROBERTO DONADONI

– Categoria “Fair Play” MASSIMO AMBROSINI

– Categoria “Lo sport oltre lo sport” GIACOMO BERTAGNOLLI e ANDREA RAVELLI

– Categoria “Il Gesto” MARCELO BIELSA

– Categoria “Sport e vita” CASEY STONER

– Categoria “Una vita per lo sport” MARCO BRACCI

– Categoria “Personaggio mito” IAN THORPE

– Categoria “Personaggio mito” – SUSTENIUM Energia e Cuore FEDERICA PELLEGRINI

– Categoria “Modello per i giovani” Premio Speciale Paolo Rossi FABRIZIO RAVANELLI

– Categoria “I valori sociali dello sport” VITO DELL’AQUILA

– Categoria “Promozione dello sport” ALESSANDRA PERILLI

– Categoria “Un sorriso per la vita” TANIA CAGNOTTO

– Categoria “I valori educativi dello sport” STEFANIA CONSTANTINI

– Categoria “Narrare le emozioni” Premio Speciale Franco Lauro GIORGIO PORRÀ

– Categoria “Studio e Sport” Premio Speciale Fiamme Gialle BEATRICE CORADESCHI