Epifania di pace per l’Ucraina

- pubblicità -

Si concluderanno con una giornata in cui si incontreranno fede, cultura e comunità le festività natalizie della comunità ucraina a Napoli.

Grazie al supporto dei volontari dell’associazione Dateci le Ali, è stato organizzato un raduno alle ore 13 del 6 gennaio in piazza Dante, che vedrà insieme la popolazione locale e i tanti ucraini presenti in città. Da qui partirà un corteo pacifico che arriverà fino a piazza del Plebiscito per condividere un messaggio di pace e unità.

Prima, in piazza Dante sarà realizzato un presepe vivente con protagonisti i giovani della comunità ucraina. Al termine del corteo, invece, a tutti i bambini dai tre ai dieci anni che parteciperanno sarà donato un libro bilingue, per promuovere l’incontro tra culture e il valore della lettura, grazie al sostegno del progetto Tales of Ukraine, cofinanziato dall’Unione Europea.

“Sarà una giornata di grande festa – spiega Tania Genovese, presidente dell’associazione Dateci le Ali -. Il corteo, al quale i nostri volontari hanno aderito per supportare questa iniziativa, sarà accompagnato da canti tradizionali e da una sincera preghiera comunitaria. Onoreremo le tradizioni della nostra terra, coltivando legami di solidarietà e speranza in un momento difficile per l’Ucraina. Questo non è solo un evento, ma un’opportunità per fare la differenza. Invitiamo tutti gli amici, le famiglie e chiunque voglia condividere questo momento unico di pace e tradizione a unirsi per una giornata di festa e riflessione”.