Ermal Meta Sui Sentieri degli Dei ad Agerola.

Sui Sentieri degli Dei ancora una serata all’insegna delle esclusive con Rai Radio Tutta Italiana, martedì 3, con Gianmaurizio Foderaro che incontra Ermal Meta per chiacchierare delle prime esperienze con il gruppo La fame di Camilla fino ad arrivare ai palchi internazionali, ai grandi riconoscimenti.

Un incontro in musica all’insegna dell’amicizia e dei ricordi con le più belle canzoni di oggi e di ieri in versione “unplugged”. Canzoni che fanno pensare, che si fanno cantare, che fanno tenere il tempo e viaggiano in questi nuovi tempi. Brani che hanno segnato le tappe salienti della carriera del cantautore d’origine albanese, affiancate a quelle inserite nel nuovo album, Tribù urbana, entrato direttamente al primo posto sia nella classifica Top of the Music Album che in quella Vinili.

A Ermal Meta la città di Agerola ha assegnato il premio speciale Festival di Agerola, che gli verrà consegnato durante la serata.

L’ingresso a tutti gli spettacoli sarà gratuito e sarà consentito solo su prenotazione. A tal riguardo sarà online, sul sito della Proloco di Agerola, un sistema di prenotazione dei posti a sedere.

INFO e PRENOTAZIONI

Tutti gli spettacoli al Parco Colonia Montana (circa 450 posti a sedere) iniziano alle 21.00

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.proagerola.it

Procedura di prenotazione – Registrarsi sul sito, inserire i propri dati anagrafici. È possibile prenotare fino a due posti per evento. Ad avvenuta prenotazione, sulla mail inserita in fase di registrazione, sarà inviato un voucher di conferma. Il voucher va esibito al checkpoint (ingresso location) con proprio documento di riconoscimento. Il voucher non è cedibile ad altre persone.

Obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e rispettare le misure di precauzione imposte per legge.