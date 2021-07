Estate ricca di eventi al Maschio Angioino.

“Il Comune di Napoli, per volontà del Sindaco e dell’assessorato alla cultura, apre le porte del Maschio Angioino alla programmazione di Teatro Danza e Musica del sistema MED e ARTEC.

“ È quanto afferma l’assessora alla cultura Annamaria Palmieri. “Si avvia così una estate ricca di eventi: dal 15 luglio al 15 agosto l’intenso cartellone di Med e Artec, realizzato col contributo di Scabec, che comprende la rassegna Ridere, nell’edizione 2021, che ormai è tradizione del Castelnuovo. Successivamente al Maschio Angioino, ma anche durante lo stesso periodo in altre location, si svolgeranno gli altri eventi di Estate a Napoli che saranno resi noti a breve. “Il programma di Med-Artec, realizzato in accordo col Comune al Maschio Angioino, è un’altra tappa della rinascita culturale della città con il contributo di tutte le Istituzioni locali. Prosegue intanto e si allunga fino al15 agosto “Il Castello dei Cinque sensi” al Castel dell’Ovo. Visto il successo dell’iniziativa (che vede diverse rappresentazioni, reading, musica) sono stati riaperti i termini per presentare proposte artistiche da realizzare in Sala Italia e sull’ammirevole terrazza dei Cannoni dove tra l’altro oggi si svolgerà il dialogo “Maurizio de Giovanni racconta Troisi e la sua Napoli” nell’ambito della mostra Troisi Poeta Massimo, organizzato da Istituto Luce di concerto con l’Assessorato alla cultura.” Conclude la Palmieri.