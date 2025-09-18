Euronics Tufano Charity Dinner: raccolti fondi per la Fondazione Santobono Pausilipon

- pubblicità -

Una serata all’insegna della solidarietà, del calcio e dell’ironia ha preso vita lo scorso 15 settembre presso l’esclusivo J Contemporary Restaurant a Napoli, per il primo “Euronics Tufano Charity Dinner”, primo evento benefico organizzato da Euronics Tufano, official partner di SSC Napoli.

Durante la cena, si è svolta un’avvincente asta di beneficenza che ha messo in palio 15 polo autografate “Star of the Match” oltre ai palloni, maglie e scudetti autografati donati dalla SSC NAPOLI. Oggetti unici che hanno suscitato l’entusiasmo degli ospiti. Al termine dell’asta, l’intero importo raccolto di 20.000€ è stato raddoppiato da Euronics Tufano e interamente devoluto alla Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli, realtà di riferimento Campana per la ricerca e clinica d’avanguardia per i piccoli pazienti ed i loro familiari.

In foto il maxi assegno di 40.000€ consegnato alla Fondazione rappresentata da Giovanni Siola Presidente della Fondazione, Rodolfo Conenna Direttore Generale, Flavia Matrisciano Direttrice della Fondazione.

Un evento tra calcio, contenuti e cuore

Il Charity Dinner è stato il coronamento di una stagione di grande coinvolgimento grazie al progetto social “Star of the Match”, ideato da Euronics Tufano in collaborazione con SSC Napoli. In occasione di ogni partita casalinga della squadra, i followers di Euronics Tufano hanno votato il miglior giocatore in campo, premiato poi con un regalo speciale consegnato da un Content creator scelto per l’occasione. Un’ iniziativa che ha generato enorme interesse sui social con oltre 20 milioni di visualizzazioni e 500 mila interazioni.

Tra i protagonisti di questa iniziativa gli Ufo Zero, Valeria Angione, Jey Lillo, Vico Alleria, Casa Surace, Napoli Centrale, Alici come Prima e tanti altri. Un modo fresco e originale per coniugare passione sportiva e intrattenimento con un tocco di ironia e leggerezza tipica della comunicazione “Made in Tufano”.

Una serata speciale con ospiti d’eccezione

Alla serata hanno preso parte tanti ospiti d’eccezione, tra cui Valentina De Laurentiis, il top management del SSC Napoli e i calciatori Juan Jesus e Amir Rahmani in rappresentanza della squadra Campione d’Italia.

Una serata all’insegna del divertimento accompagnate dalla coinvolgente conduzione dello showman Max Righi, che ha reso l’esperienza ancora più memorabile.

Il commento di Euronics Tufano

“Siamo contenti che la ormai ultraventennale collaborazione di Euronics Tufano ed SSC NAPOLI continui ad evolversi e creare nuovi progetti stimolanti. Grazie al Napoli dal grande successo del progetto “STAR OF THE MATCH” siamo riusciti a generare valore non solo in termini di brand ma anche in termini sociali con quest’asta benefica. Questo dimostra che, quando sport, imprese e persone si uniscono, è possibile generare valore e impatto sul territorio” ha dichiarato Ciro Cafarelli, Head of Istitutional Communication di Euronics Tufano.

“Con questo evento, Euronics Tufano e SSC NAPOLI confermano ancora una volta il proprio impegno nel promuovere iniziative a sostegno della comunità, legando il proprio brand non solo alla tecnologia e allo sport, ma anche a valori di solidarietà e vicinanza.”