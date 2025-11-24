Evento di solidarietà venerdì 28 a Caivano

- pubblicità -

Venerdì 28 novembre alle 17, i bambini della casa famiglia “Aura” di Caivano saranno protagonisti di un pomeriggio speciale promosso da una solida rete impegnata da anni nel terzo settore, con Zeroottantuno Pizzeria Sociale, progetto ideato da Valentino Libro, Carmine Carputo e Francesco Esposito, Associazione APS Tutela la Salute, presieduta da Diego Mancini, Associazione Teniamoci per Mano Onlus – Distretto Napoli, rappresentata da Anita Amato. Parola d’ordine: condivisione, per tutti i partecipanti: pizze a volontà, giochi, clownterapia e regali. «Ogni pizza che sforniamo per queste iniziative è un gesto d’amore – commenta Valentino Libro – perché credo profondamente che il cibo condiviso rappresenti un ponte che avvicina le persone e aiutare questi bambini è prima di tutto un dovere morale».

La rete solidale è sostenuta da tre realtà attive da anni nel campo sociale, sanitario ed educativo.

«La nostra missione – spiega Diego Mancini – è quella di stare accanto a chi ha bisogno, ogni giorno, con azioni concrete. Da anni operiamo nel territorio per promuovere inclusione lavorativa, sostegno alle famiglie in difficoltà e iniziative sociali. Questa giornata rappresenta un altro passo importante nel percorso di vicinanza ai più deboli, perché il benessere nasce dalla solidarietà». Al centro l’integrazione sociale con progetti ed incontri solidali a favore di persone con disabilità, famiglie in difficoltà e comunità fragili.

«Portare la clown-terapia e il clown sociale in realtà più delicate – dice Anita Amato – significa regalare momenti di leggerezza e cura emotiva. Crediamo fermamente che la gioia sia terapeutica. Lavorare in sinergia con associazioni così sensibili ci permette di amplificare l’impatto positivo sulle vite dei bambini».