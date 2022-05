Evo Yachts: un esclusivo ‘Porte Aperte’ per salutare l’arrivo dell’estate.

Una giornata di sole e adrenalina a bordo dei modelli Evo Yachts. Questo è il programma del ‘Porte aperte’ del cantiere Blu Emme Yachts che si svolgerà il 2 giugno presso la Marina di Stabia (NA).

A disposizione degli ospiti ci saranno tre modelli della linea più sportiva del brand.

L’appuntamento è per il 2 giugno alla Marina di Stabia, dove Evo Yachts accoglierà i suoi armatori, gli appassionati del brand e i curiosi che vorranno avvicinarsi per la prima volta ai modelli del cantiere grazie a una giornata dedicata al divertimento e alla navigazione.

Ormeggiati in marina, a disposizione per visite a bordo e prove in mare, ci saranno tre diverse declinazioni dell’Evo R4: la versione classica, il modello walkaround e il nuovo R4 XT.

Di questo veloce day cruiser di 13 metri sono state progettate negli anni diverse versioni, ognuna pensata per offrire l’esperienza di navigazione più vicina ai desideri del suo armatore, regalando al contempo un’elevata possibilità di personalizzazione.

L’evento è aperto a tutti, è gradita la prenotazione, e inizierà alle ore 10:00, senza interruzioni fino alle 18:00 di sera.

Per informazioni e prenotazioni: info@evoyachts.com