Ex Base Nato, doppio appuntamento nel weekend

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Exa Base Nato, sabato 20 giugno si terrà Life for Gaza, il grande evento dedicato alla pace e alla solidarietà per il popolo palestinese.

Domenica 21 giugno sarà invece la volta del PLATINUM PLUS Real Hip Hop Culture Festival, manifestazione che celebra l’autentica cultura hip hop e il ruolo storico di Napoli nel movimento italiano.

Tra gli ospiti internazionali attesi figurano DJ Premier, leggendario produttore e cofondatore dei Gang Starr, gli M.O.P., storico duo hardcore di Brooklyn, e Redman, icona della scena rap East Coast e tra gli artisti più influenti dell’hip hop mondiale.

Sabato 20 Life for Gaza

Sabato 20 giugno dalle ore 18.00 si potrà accedere all’Ex Base Nato per “Life for Gaza – People for Peace”, giunto alla terza edizione, è un evento culturale e civile dedicato alla pace e al sostegno della popolazione palestinese. L’iniziativa coinvolge artisti, musicisti, attori e attivisti per lanciare un messaggio contro la guerra e le violenze a Gaza, promuovendo diritti e solidarietà tra i popoli.

La lineup riunisce alcune delle voci più rappresentative della musica e della cultura italiana. Sul palco si alterneranno Max Gazzè e Piotta, insieme ai Bestierare e al progetto che vede insieme Elisabetta Serio & Sarah Jane Morris, tra jazz e contaminazioni internazionali.

Non mancheranno i Foja, insieme a Roberto Colella, così come Maldestro, Lucariello, La Famiglia, i Bisca, Ciccio Merolla, Dadà e Capone & BungtBang, espressione di un’ampia scena musicale che spazia tra generi e linguaggi diversi.

Accanto ai musicisti, parteciperanno anche numerosi protagonisti del teatro, del cinema e dell’impegno civile come Ascanio Celestini, Lino Musella, Sabina Guzzanti, Massimiliano Gallo e Peppe Lanzetta, contribuendo a costruire un programma che unisce musica, parola e performance in un unico grande racconto collettivo.

L’evento, ospitato all’Ex Base NATO di Napoli, prevede installazioni artistiche, street art, live painting e la partecipazione di numerose realtà internazionali e associative impegnate sul fronte umanitario.

L’incasso sarà devoluto all’Associazione Gazzella ODV per la realizzazione di scuole da campo a Gaza. La serata, condotta da Dalal Suleiman e Sara Lotta, vedrà la partecipazione di numerosi artisti del panorama musicale e culturale italiano.

Domenica 21 Platinum Plus Real Hip Hop Culture

Domenica 21 giugno sarà invece la volta del PLATINUM PLUS Real Hip Hop Culture Festival che si presenta come una piattaforma culturale e sociale dedicata alla cultura hip hop, pensata come una grande jam a cielo aperto che unisce musica, writing, breaking, freestyle e street culture in un’unica giornata di condivisione. Ideato da Vanni Migliaccio, Lurova Production e Simone Puziello (Keepyaswag), il progetto nasce dalla lunga esperienza e passione condivisa per l’hip hop e punta a valorizzarne tutte le sue espressioni.

Durante l’evento si alterneranno DJ e artisti della scena urban italiana come DJ Uncino, DJ Jesa, Dario Fresko, Calafiore OG, Slim Fenix e Datboidee.

Arte visiva e market

Ampio spazio sarà dedicato anche all’arte visiva con una live session di writing curata da Back to the Style, che vedrà dodici artisti impegnati nella realizzazione di sei graffiti su container.

Il programma include inoltre un’area market di oltre 300 mq dedicata a brand indipendenti e street culture, oltre a competizioni di alto livello: la battle di breaking organizzata dalla crew TCK, con giudici e ospiti internazionali e premi in denaro e wildcard, e le battle di freestyle curate da A’Mostr e Gradoni, con MC, DJ e giurie dedicate e un premio finale per i vincitori.

Maggiori informazioni su https://www.exbasenatoeventi.it/.

Media partner: Aelle Magazine.

L’Ex Base Nato, situata a Bagnoli a pochi minuti dal centro di Napoli, è una delle location più suggestive del Sud Italia ed è un esempio straordinario di riconversione urbana e culturale. Costruita negli anni ’50 come punto strategico della NATO durante la Guerra Fredda, rimase abbandonata dopo la chiusura militare. Oggi, il complesso è diventato un polo per cultura, musica e grandi eventi, capace di ospitare oltre 20.000 persone.

Dal 2025 al 2028, Lurova Production è gestore ufficiale dell’Ex Base NATO di Napoli, trasformandola in un hub per eventi con capacità fino ad oltre 20.000 persone, tra musica, cultura e innovazione urbana. Con sedi a Milano e Napoli, Lurova è leader nella produzione e promozione di grandi eventi dal vivo, collaborando con artisti internazionali come Ozuna, Maluma, Anuel AA, Daddy Yankee e Aventura. Lurova PRODUCTION sviluppa anche format di successo come Alien Sound Festival e Brutal Ibiza, portando in Italia e in Europa eventi con forte impatto artistico e visivo, unendo creatività, strategia e capacità operativa su larga scala.

https://www.exbasenatoeventi.it/ – https://www.instagram.com/exbasenato?igsh=N2c5ZjJkajI5dXA3 – https://www.instagram.com/alien_sound_festival/ – https://www.instagram.com/lurovamusic?igsh=djg4bmlkYTRsZXg2