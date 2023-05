Fame di storie, progetto della Fondazione Gianni Minà.

La Fondazione Gianni Minà con Roberto Nicolucci Editore e Magazzini Fotografici di Yvonne De Rosa è lieta di presentare a Napoli il 26 e 27 maggio i suoi due primi progetti fortemente voluti da Gianni Minà: il libro fotografico postumo “Fame di storie” dedicato alle nuove generazioni che sarà presentato nella prestigiosa sede di Roberto Nicolucci Editore venerdì 26 maggio alle ore 18.00 e, a seguire, un focus sulla sua mitica agenda curato da Yvonne De Rosa a Magazzini Fotografici che sarà inaugurato il 27 maggio alle 11.00 e sarà visibile fino al 30 luglio.

La Fondazione, costituita lo scorso febbraio per opera dello stesso Minà, rappresenta un’evoluzione naturale di un progetto iniziato esattamente un anno fa al quale lui teneva in maniera particolare; il suo obiettivo principale è sempre stato quello di conservare e condividere il patrimonio cartaceo e filmico di Gianni Minà, il lavoro di una vita intera che, fino ad oggi, non è stato disponibile al pubblico nella sua interezza.

Informazioni

26 maggio 2023 ore 18

Presentazione del libro di Gianni Minà “Fame di storie”.

Roberto Nicolucci Editore Piazzetta Nilo, 7 – 80134 Napoli.

Interventi di: Roberto Nicolucci, Loredana Macchietti Minà e Gennaro Carotenuto.

27 maggio 2023 ore 11

Inaugurazione della mostra “Fame di Storie” dedicata all’archivio fotografico di Gianni Minà e alla sua agenda a cura di Yvonne de Rosa.

Magazzini Fotografici, Via S. Giovanni in Porta, 32 – 80138 Napoli.

Interventi di: Yvonne De Rosa, Loredana Macchietti Minà, Roberto Nicolucci e Rosaria Troisi.