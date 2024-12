Farmer Night Sud, Teao si prepara

- pubblicità -

Mancano pochi giorni al primo evento del Farmer Night Sud!!!

Il giorno 14 dicembre 2024, la nostra semplice ma immensa location sita sulla Strada Provinciale 329 nel territorio comunale di Teano (CE), nel mezzo delle campagne sidicine della frazione Maiorisi, si trasformerà in una discoteca vera e propria all’aperto, piena di luci, spettacolari fuochi pirotecnici, sfilate non solo di magnifici trattori, ma anche di bellezze contadine maschili e femminili… Ma non ci siamo dimenticati della componete natalizia dell’evento: vi sarà l’illuminazione dell’albero di natale dallo stile rigorosamente contadino!!! Il tutto, ovviamente, accompagnato da tanto buon cibo e da quattro agri influencer di spicco casertani: Piero Farm, Gomiero Farm, Maria Pezone e Maria Cioffi, i quali aspettano con impazienza e immenso piacere di conoscervi tutti!!!

Vi aspettiamo numerosi!!!

Vi ricordiamo che è possibile acquistare le prevendite stesso all’ingresso dell’evento, oppure se preferite prenotarle, o avete bisogno di qualsiasi informazione, potete contattare i seguenti recapiti telefonici:

ROBERTO: 3801425911

ANTONIO: 3896632590

Inoltre, vi ricordiamo anche il nostro PROGRAMMA:

DATA DELL’EVENTO: 14 DICEMBRE 2024;

– ore 09:30: raduno sulla Strada Provinciale 329 nel territorio comunale di TEANO (CASERTA);

– ore 12:00: apertura area food con: primo piatto, panino e bibita a scelta;

– ore 14:00: esibizione dei trattori;

– ore 19:00: illuminazione dell’albero di Natale, spettacolo di fuochi pirotecnici e apertura della torta;

– ore 21:00: sfilata del Contadino più bello e della Contadina più bella con premiazione, il tutto accompagnato dal DJ Set Mark F con apertura dell’angolo bar curato dal Moonlight.

“Farmer Night Sud” è il primo evento dedicato al mondo agricolo che nasce dall’idea di un gruppo di giovani imprenditori agricoli della Provincia di Caserta: Roberto De Spirito, i fratelli Marco e Antonio De Bottis, Filippo Di Gaetano e Franco Vendemmia. “Il nostro è un lavoro che non sempre ci permette di allontanarci dalla campagna, un lavoro per il quale è davvero difficile avere un minimo di tempo libero per un meritato svago, ed è per questo che nasce l’evento “Farmer Night Sud”: nasce con l’idea di creare un’occasione di divertimento, convivialità e spensieratezza per noi agricoltori, tutto rigorosamente a tema agricolo. Sì, perché per noi la campagna non è solo lavoro ma è anche il nostro divertimento, non potrebbe essere diversamente dato che, nonostante grandi fatiche e sacrifici, non possiamo farne a meno. Ed è proprio per questo che in questa nostra giornata di divertimento e svago vogliamo coinvolgere anche chi non è un professionista nel nostro settore, perché noi vogliamo far capire anche a chi è completamente “estraneo” al nostro mondo, che il nostro lavoro non è solo sudore e fatica, ma è “guidato”, oltre che dalla passione, anche da tanto divertimento e, soprattutto, dal divertirsi con poco, dal divertirsi genuinamente, con semplicità e senza particolari sfarzi. E’ perciò che l’evento è aperto non solo a noi contadini e contadine ma anche ai non professionisti della campagna. Noi vogliamo rompere quell’odioso e infondato prototipo del “contadino asociale nella sua noiosa campagna”!!! Inoltre, siamo speranzosi di passare la giornata non solo con tutti i nostri colleghi della Campania ma anche assieme ai nostri colleghi di Lazio, Puglia, Molise e Basilicata!!! Non vediamo l’ora di divertirci tutti insieme!!! E questo sarà solo il primo di una lunga serie di eventi a tema!!! Vi aspettiamo numerosi!!!” queste le parole dell’ideatore dell’evento Roberto De Spirito.