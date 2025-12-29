Fashion Gold Christams, successo per la kermesse di Gragnano

- pubblicità -

Apprezzamenti, applausi, consensi e tanto gradimento per la nuova edizione del Fashion Gold Christmas 2025, la manifestazione ideata ed organizzata da Alfonso Somma, patron di Moda Gold, agenzia specializzata in cinema, moda, spettacoli ed eventi, e dal modello e attore Nicola Coletta.

Nella splendida location dell’Hotel Degli Ulivi, accogliente struttura per eventi e ricevimenti, situata a Gragnano (Na), Strada Statale per Agerola, 202, si è tenuta la tradizionale kermesse, condotta, con molto garbo e professionalità, da Nicola Coletta, top model e attore, che ha indossato un capo Falco Boutique, abito sartoriale di Luigi Bassolino, ed Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, volto noto televisivo, che è stata vestita da Mersy Couture.

Dopo un esclusivo e raffinato Cocktail di benvenuto, conclusa l’attività stampa tra fotografie e interviste, si è entrati nel vivo della serata con sfilate, musica e premiazioni. Per l’edizione natalizia i riconoscimenti, realizzati a mano dall’artigiano Benvenuto Apicella, il vasaio vietrese, sono stati assegnati a personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, del cinema, della musica e del teatro: dalla fucina di talenti della PM5 Talent di Peppe Mastrocinque il giovane Antonio Adaggio, già visto nella serie tv Netflix “Generazione 56K”, in “Un posto al Sole”, nel corto “Loop” e che nel 2025 ha realizzato due progetti: il corto “Il sonno della ragione” e la serie Netflix “La scuola”, e Serena Pisa, attrice di teatro e di cinema, cantante, artista poliedrica, fondatrice, insieme a Viviana Cangiano del duo musicale Ebbanesis, nel suo curriculum tante prestazioni prestigiose con un progetto importante che vedrà la luce nel prossimo anno. E ancora, Aurora Venosa, attrice e cantante, reduce dal successo di “X Factor 2025” e a breve in tv con la serie “La Preside” con Luisa Ranieri, Mirko Lorusso, modello, attore e cantante, che ha nel suo bagaglio artistico teatro, corti, spot pubblicitari, performance musicali e serie come “Viola come il mare” e “Il Paradiso delle Signore”, dove interpreta il giovane musicista e sognatore Johnny e, direttamente da “Un Posto al Sole”, Gianluca Spagnoli nei panni di Vinicio Gagliotti, già visto nella serie Netflix, “La vita bugiarda degli adulti”, e Carlo Caracciolo, attore, regista e docente di recitazione, nelle vesti del cattivo e perfido Gennaro Gagliotti, ma che vanta un curriculum che spazia tra teatro, cinema e tv (“Gomorra: La serie”, “I Bastardi di Pizzofalcone”). Presenti anche vari professionisti nel settore della moda, dello spettacolo, fashion blogger, influencer ed ex premiati.

Tra i premiatori ci sono stati gli attori Daniela De Vita, new entry in “Un posto al sole”, Rita Rusciano, attrice, sceneggiatrice, conduttrice, speaker pubblicitaria e coach di dizione, impegnata nella la soap televisiva “Un posto al sole” e nel recente film “R3V@LUT1@N”, scritto e diretto da Corrado Ardone, gli attori Gianluca Imperatore e Vitaliano Liguori, il talent scout Giuseppe Mastrocinque, la giornalista Virginia Maresca e la fashion blogger e giornalista per Artes Tv Lina La Mura.

I momenti musicali sono stati curati dalla cantautrice e attrice Anna Calemme, che ha impreziosito la serata con quattro interventi canori, che sono stati molto apprezzati dal pubblico presente in sala. Nel corso della serata le immancabili sfilate: l’Accademia SITAM Napoli, scuola di alta formazione sartoriale con corsi di modellista, taglio e cucito, la Pellicceria DI GENNARO Italia presente nel campo dell’alta pellicceria da tre generazioni con capi curati nei minimi dettagli e modellati da sarti professionisti del settore, la stilista ternana Shaila Sabatini, appassionata di moda fin da piccola, si è perfezionata con studi mirati, conquistando le prime posizione nei festival europei e a Milano Fashion vincendo come miglior collezione italiana, quest’anno ha ricevuto l’onorificenza di Maestra Sartoriale al merito accademico ai Sartori di Roma; la stilista Annalisa Martino, laureata all’Accademia di Moda a Napoli con il massimo dei voti, ha lavorato come stilista in un ufficio stile in un’azienda partenopea, e come modellista, sarta e ricamatrice da autodidatta, ha fatto sfilate in tutta Italia e ha aperto un suo atelier di Moda a Napoli, ma dopo il Covid si è trasferita a Brescia. Partner ufficiali: il Digital Sharing CEO di Marco Di Falco, esperto in Communication Marketing & Management, punto di riferimento per Artisti e Professionisti, che ha al suo attivo importanti collaborazioni, consulenze con risultati ragguardevoli, Inseparabile Event by Gennaro Angellotto, Euforia Event, allestimenti, wedding planner, musica e animazione dell’Hotel degli Ulivi, con Aries fotografo ufficiale, la smooth sound di Vincenzo Ingenito e i fiori di Andrea Russo. Il trucco e parrucco sono stati curati da Ferdy’s Hair & Beauty di Gragnano, un salone specializzato nel settore della bellezza femminile globale con tecnologie d’avanguardia e da Immagine dell’hair style Rosa Biondelli, creativa e originale. Immancabili le degustazioni di Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà by Terre Pompeiane. Stupende le coreografie di Stefania Maria, mentre l’ufficio stampa è stato gestito dal giornalista Antonio D’Addio, che, per l’occasione ha presentato anche il suo primo libro “Un Tris di Regine”, Armando De Nigris Editore, fe che, inaspettatamente, ha ricevuto un premio personalizzato, foto ufficiali di Fotografi Burrone di Vincenzo Burrone. Al termine un ricchissimo buffet per gli ospiti, una cena molto squisita per i premiati e lo staff con tanto di brindisi e torta finale e gli Auguri di un Sereno Natale e di un Felice Anno Nuovo.