Fashion Gold Party Summer Edition a Trecase

- pubblicità -

Moda, sfilate, premi, musica, inclusione sociale al Fashion Gold Party Summer Edition 2025, la tradizionale manifestazione ideata ed organizzata dall’imprenditore Alfonso Somma e dall’artista Nicola Coletta.

Lo scorso 18 luglio, nell’incantevole Villa Flavia Ricevimenti, accogliente struttura per eventi, a Trecase (Na), immersa nel verde del Parco Nazionale del Vesuvio, si è tenuta l’attesissima kermesse, condotta da Emanuela Gentilin, giornalista Mediaset, volto di “Mattino Cinque”, vestita per l’occasione da Mersì Couture, e Nicola Coletta, top model e attore, vestito da Falco Boutique, abito sartoriale di Luigi Bassolino. Dopo un esclusivo Cocktail di benvenuto, la serata è proseguita con il red carpet, le interviste, le sfilate e le premiazioni.

Tanti i prestigiosi riconoscimenti, realizzati a mano dal vasaio vietrese Benvenuto Apicella, che sono stati conferiti a personaggi del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della televisione e del cinema, molti dei quali, giovani, promettenti e talentuosi, provenienti dalla PM5 Talent di Giuseppe Mastrocinque: Mirodimare, nome d’arte di Mirko Della Vecchia, musicista, attore, autore della colonna sonora “A vita mia” per il corto “A domani”, diretto da Emanuele Vicorito, interprete del film “Je so Pazzo” su Pino Daniele; Christian Chiummariello, sulle scene dal 2019 con i corti “Tarantella” e “La Parete”, con i film “I fratelli De Filippo”, “Gli Attassati”, “Napoli New York” e “Uonderbois”; Enza Barra, attrice napoletana di cinema, teatro e televisione, interprete dei film “Achille Tarallo”, “La Parrucchiera” e delle serie televisive “La Squadra”, “Un posto al sole”, “Gomorra La serie 3” e “Piedone – Uno sbirro a Napoli”; Mario Zinno, cantante, attore, musicista, con notevoli esperienze a fianco di prestigiosi artisti, attualmente in teatro con “Masaniello” e nella serie comedy “Pesci Piccoli”; Catello Buonocore, formatosi presso “La Ribalta”, con un curriculum di tutto rispetto come le serie “Generazione 56k” e “Uonderbois”, e i film “È stata la mano di Dio”, “Criature” e “Avemmaria”; Vito Amato, giovane attore napoletano, ma con già importanti esperienze alle spalle come “Un Posto al Sole”, “Mina Settembre”, il corto “Buddy”, tanto teatro e il daily drama “Il Paradiso delle Signore” con il suo personaggio rivelazione dell’anno, il poliziotto Mimmo Burgio; Rosanna Cacio, conduttrice, inviata Rai, dal 2003 una delle inviate principali de “La vita in diretta” su Rai 1, mentre dal 2024 è passata a “La volta buona” con Caterina Balivo; Daniela Ioia, attrice di televisione, teatro e cinema, tra i suoi lavori “Gomorra 4” e “Gomorra 5”, “I bastardi di Pizzofalcone”, “Mare Fuori 3” e “Un Posto al Sole” con il personaggio di Rosa Picariello, che le ha dato una grandissima popolarità.

A sorpresa Daniela è stata premiata dal compagno Antimo Casertano, anche lui attore, e impegnato sul set di “Un posto al sole” nel ruolo di Pino il postino. Tra i premianti ci sono stati anche gli attori Melissa Caturano, Gennaro Filippone e Maddalena Stornaiuolo. Nel corso della serata le interessanti e originali sfilate di abiti, gioielli e borse: Mersì Couture di Maria Longobardi con capi sartoriali, esclusivi ed elitari, fatti a mano, l’Accademia SITAM Napoli, una scuola di alta formazione sartoriale, Costumi Nusca by Ufficio Stile Giovanna Panico, una collezione di costumi dedicata a Nunzia Scarpato, mamma della stilista; le magliette di Sara Zinco, che, grazie al suo motto, “Grinta e Stile”, riesce a convivere con la LGS, una rara e grave forma di Encefalopatia epilettica farmaco-resistente, e a svolgere la sua attività di stilista, Cristian Guarino Atelier, stilista versatile ed empatico, ispirato dalla moda parigina, Benedetta Danieli beachwear con la sua linea di costumi da bagno 100% Made in Italy, Giovanna Panico caftan designer con la sua visione unica e innovativa della moda grazie a quattro parole chiave: Leggerezza, Unicità, Haute Couture e Alterità, Emanuela Alfieri, Fashion Designer e Docente di Moda, con i suoi capi sartoriali, personalizzati e unici, il brand Cortese by Antonella Cortese, creativa e appassionata di moda, con la sua bella linea di borse e di accessori, Lauré gioielli di Laura Di Gennaro con creazioni personalizzate, versatili, originai, fatte di pietre dure, cristalli Swarovski e materiali naturali, la moda macramè della merlettaia Giovanna Castiglia, nome d’arte Miree’, esperta artigiana di Monte di Procida. Il trucco e il parrucco sono stati curati da Fmix Hairdressing, da Xenon Group e dall’hair style di Rosa Biondelli. Partner ufficiali: il Digital Sharing CEO di Marco Di Falco, esperto in Communication Marketing & Management, Inseparabile Event di Gennaro Angellotto, Pompei Rent, Babà Re, finissimo liquore alla crema di rum e pezzi di babà, by Terre Pompeiane; La Delizia, Gelateria Artigianale dal 1978, con la sua torta gustosissima preparata dal pasticciere Francesco Balestra, Service Animation, che ha curato gli allestimenti di Villa Flavia. Coreografie di Robert Huober, foto ufficiali di Fotografi Burrone di Vincenzo Burrone. Media partner Tele Club Italia, che ha seguito l’evento con interviste e servizi giornalistici, Lo Strillo e il blog “Lina’s Style”, ideato da Lina La Mura e amministrato da Ciro Schettino. Al termine un ricco buffet offerto dalla struttura.