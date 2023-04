Fashion Wedding Show, quinto appuntamento domenica 16 a Monte di procida a cura de Il Calendario delle Spose.

Cavalcando l’onda del successo degli scorsi fashion days dedicati al wedding e alla moda, Il Calendario delle Spose annuncia il quinto di venti appuntamenti del 2023: Domenica 16 aprile presso Al Chiar di Luna a Monte di Procida ore 19 a tema azzurro per un evento MADE IN NAPOLI proponendo nuove idee a coppie di futuri sposi .

Come sempre, a comunicarlo è l’ideatore dell’evento nonché titolare dell’azienda MILLIMETRICA che ne detiene i diritti, Luigi Aprea, imprenditore napoletano laureato in Ingegneria Gestionale, che anche stavolta si dichiara molto soddisfatto e felice di annunciare questa nuova data ‘’siamo tornati in questa struttura meravigliosa e per la prima volta in accordo con l’atelier, il ricavato da alcuni capi venduti andrà in beneficenza alla Battaglia di Andrea’’.

La Battaglia di Andrea è l’associazione vicina ai disabili che dall’anno scorso è supportata da diverse iniziativa dall’azienda Millimetrica. All’evento il ricavato di alcuni capi sarà devoluto all’associazione. Inoltre sfileranno insieme disabili e normodotati per una totale inclusione sociale.

Il tema del Calendario delle Spose 2023, coordinato dall’art director Mariapia Speranzini, è Mea Sententia, mettendo in risalto i pregiudizi intorno alla sposa a mò di provocazione poiché al giorno d’oggi non dovrebbero essere così importanti.

Per le coppie di futuri sposi , La location riserverà un’accoglienza con formula free food & drink con finger food, a seguito della quale ci sarà la sfilata diretta e coordinata da Maurizio Cirillo, di Le Spose di Licia che vestirà per l’occasione modelle provenienti anche da un altro dei progetti dell’azienda Millimetrica, Il Calendario delle Studentesse. Inoltre, ci sarà anche la sfilata atelier uomo con Arold & Arold . L’evento avrà inizio alle ore 19:00 e finirà alle ore 23 per tutte le coppie di futuri sposi, che potranno così visionare gli espositori di settore, i quali riserveranno loro importanti promozioni per il Grande Giorno.

Saranno presenti al fashion show anche i professionisti Ciak Si Trucca per il make-up, Imma Hairstylist, Garofalo Saloon for men, Giuseppe Pirolo fotograto, Cartotecnica Melita, Roscelli inviti e partecipazioni, Luxury Cars and Yachts, Wedding Express, ritrattista Ciro Scialò, Love Bike Bar fuori chiesa, Giulio Tortora i fioristi, Ladro di Ombre,Dream Music di Salvatore Montano, Gastonbot, magic cooker .

La comunicazione dell’evento è a cura di Millimetrica.

All’evento sarà anche possibile individuare alcune delle 12 future spose per il Calendario 2024. Si ricorda che le 12 fortunate riceveranno un buono di 500 euro da impiegare per il loro viaggio di nozze e non solo.

I 20 Wedding Fashion Show gratuiti per le coppie di futuri sposi durante il 2023 sono riportati su www.ilcalendariodellespose.com.