Fashion Week Experience, martedì 30 alla terrazza del Sohara

Sarà un abbraccio, quello che l’imprenditore Gianfranco Unione darà alla sua bella Napoli, ammirandola dalla terrazza del Sohara Luxury Beach Club, un abbraccio virtuale e circolare – come un segno emblematico di speranza – che comprende imprenditori e amici, stampa, professionisti, designer e artigiani che lo seguono e hanno creato, insieme, il total look della collezione SS 2021 Hanna Moore Milano che sarà presentato in anteprima durante la serata evento a Napoli, il 30 giugno e successivamente alla Milano Digital Fashion Week il prossimo 14/17 luglio, evento creato da Carlo Capasa per la Camera Nazionale per la Moda Italiana, con il coinvolgimento di aziende per l’universo fashion italiano riorganizzato in virtuale, incentrato sull’immagine, sui contenuti multimediali e su contributi webinar e workshop, mentre per settembre la speranza è che si ritorni alle classiche sfilate oltre al digitale. L’obiettivo di CNMI è costruire una proposta inclusiva dei grandi brand del Made in Italy e allo stesso tempo supportare la nuova generazione di designer.

Una piattaforma interamente dedicata agli showroom dove sarà presente il total look del giovane Brand Hanna Moore Milano, supportato da designer italiani per presentare la sua collezione SS 2021 “BE UP TOMORROW IS NOW”, un mix di contributi fashion Made in Italy abbinati al sogno del glamour del Sistema Moda.

La serata evento, organizzata dalla Gianfranco Unione Management sotto la direzione artistica di Luciano Carino – HM Make Up Italy – sarà condotta da Gaetano Gaudiero e vedrà la partecipazione di ospiti come di Pablito Rossi, indimenticato protagonista dei mondiali di Spagna ’82, che riceverà un premio alla carriera, Lorenzo Crea direttore GTV, il trio Vocalist Soul Food, la soprano Julia Burduli, il comico Paolo Rossi.

La sfilata sarà articolata in sei uscite che prevedono la presentazione della collezione base di abiti e beachwear SS 2021 realizzata dalla designer Rosaria Ottaiano e illuminata dai gioielli Silver di Tiziana Peruggi, la capsule collection della linea totalmente ecosostenibile Hanna Moore Milano Jeans, creata dalla designer Ceres Ramos, le calzature Luxury Shoes create dal designer Giovanni Farriciello, Hanna Moore Milano Beauty che vede la bella Miriam Carino testimonial della linea prodotti Bellezza e Nathaly Caldonazzo testimonial e designer della capsule collection della linea Fitness Un Art by Hanna Moore Milano.

Sullo sfondo la Sweet Life di Hanna Moore Milano Parfum, le note fresche e suadenti della “Dolce Vita” la linea oil the parfum per la donna che ama emozionare.

Miriam Carino, testimonial della linea Hanna Moore Milano Beauty, presenterà una preziosa pochette, creata per ricordare la serata, contenente una serie di prodotti rivolti al make up per l’estate, un mascara waterproof, un lipgloss e una serie di prodotti “illuminanti” della nuova linea.

Un parterre prestigioso di personaggi, autorità, imprenditori, stampa e fashion ma non saranno dimenticate l’ospitalità e i sapori della cucina napoletana, infatti sarà servito un buffet realizzato dal Team del Sohara Luxury Beach dove lo chef Daniele Unione presenterà un piatto – Sweet Life – La Dolce Vita – creato appositamente per il brand Hanna Moore Milano, e il dessert sarà creato dal cake design Luigi Avallone , servito in monoporzione e bagnato dai vini della Cantina Sorrentino.

Milano Digital Fashion Week sarà visibile sui canali digitali di Camera Nazionale della Moda Italiana (cameramoda.it; Instagram; Twitter; Facebook; Linkedin; Weibo; Youtube).

Sohara Luxury Beach Club – Licola Mare – Napoli

www.hannamoore.it

https://www.facebook.com/HannaMooreMilano/