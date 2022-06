FaziopenTheater, Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative Quinta edizione: Anno 2022 – 2023.

FAZIOPENTHEATER

Teatri d’Innovazione – Ricerca – Formazione

Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative

Quinta edizione: Anno 2022 – 2023

Ideazione e Direzione Artistica

Antonio Iavazzo

Responsabile Sezione Danza e TeatroDanza

Annamaria Di Maio

Responsabile Sezione Teatri d’Inclusione

Angelo Perotta

Direzione Amministrativa – Organizzativa

Beatrice Baino

Direzione Organizzativa

Gianni Arciprete

Ufficio Stampa – Comunicazione

Francesco Marino

PROMOTORI – PATROCINIO

Associazione “Il Colibrì” (Centro Sperimentale Teatro – Arte – Cultura) di Sant’Arpino (CE); Centro di Alta Formazione Teatrale e Cinematografica “Il Pendolo” (Caserta – Capua); Associazioni “Capuanova” e “Aliante” di Capua (CE); Associazione “Comic Art” di Frattaminore (NA); Associazione “Mestieri del Palco – Progetto Zeta” di Napoli. Patrocinio del Comune di Capua.

PROGETTO E FINALITA’

I Promotori di cui sopra, nell’ambito del Progetto Culturale “Palazzo Fazio Open”, organizzano dal 2018 l’evento “FaziOpenTheater” – Teatri d’Innovazione – Ricerca – Formazione: Rassegna Nazionale di Teatro, Danza e Arti Performative, ideazione e direzione artistica di Antonio Iavazzo. Questo progetto si inserisce in una più vasta programmazione culturale che mira a valorizzare e a rilanciare la storica location di Palazzo Fazio a Capua con manifestazioni e attività di prestigio (Teatro, Cinema, Danza, TeatroDanza, Musica, Formazione, Mostre, Eventi, ecc.). L’idea è quella di contribuire a far sì che Palazzo Fazio possa diventare un centro culturale e di aggregazione di grande dinamicità, multidimensionale, attorno al quale possano crescere e trovare attuazione fermenti artistici, forze nuove e creative della città e non solo. Insomma che possa diventare, con una programmazione culturale di qualità e lungimirante, un significativo punto di riferimento cittadino e regionale, uno spazio aperto ai linguaggi multipli e complessi dell’arte e della comunicazione. E che possa contribuire anche a valorizzare quella che è da sempre la mission forse più naturale di Capua: cioè quella della sua vocazione a porsi compiutamente nella sua dimensione di attrattore storico e turistico. E’ proprio in virtù di queste caratteristiche di grande slancio ed apertura di questo progetto, che i promotori, oltre a confrontarsi con realtà nazionali ed internazionali, intendono accogliere in tale progetto tutte le forze attive e propositrici della città, nello spirito di una autentico perseguimento di una crescita civile ed etica.

BANDO SELEZIONE COMPAGNIE

ART. 1 – Requisiti di partecipazione

La selezione è rivolta a compagnie di teatro, di danza, di arti performative, gruppi o singoli artisti, costituite in associazioni o società, che presentano allestimenti di livello professionale. Il focus è rivolto in modo particolare alle nuove drammaturgie e alle più innovative forme espressive, ma è aperta a spettacoli di vari generi e linguaggi. La nuova Sezione che abbiamo inserito, “Teatri d’Inclusione”, è riservata a Gruppi e/o Compagnie che presentino proposte di Teatro Comico/Brillante, di tradizione partenopea e non. Si consiglia (ma è solo un’indicazione) di proporre progetti non tutelati dalla Siae, con un numero ridotto di interpreti, con scenografie non molto ingombranti e con minime esigenze tecniche.

ART. 2 – Modalità di partecipazione

Per partecipare alla selezione inviare le domande al seguente indirizzo mail: info@antonioiavazzo.it, specificando l’oggetto: Selezione per FazioOpenTheater – Rassegna Nazionale Teatro / Danza / Arti Performative (Quinta edizione: 2022 – 2023), entro il 27 Giugno 2022 .

NOTA BENE

– Se si tratta della Sezione di Danza o TeatroDanza, nell’oggetto specificare: Sezione Danza / TeatroDanza – All’attenzione di Annamaria Di Maio

– Se si tratta della Sezione di Teatri d’Inclusione, nell’oggetto specificare: Sezione Teatri d’Inclusione – All’attenzione di Angelo Perotta.

Alla richiesta di partecipazione va allegato quanto segue:

Scheda artistica e illustrativa contenente:

Nome della Compagnia e/o Associazione e/o Gruppo e sede – Titolo dell’opera (ed eventuali premi, menzioni, riconoscimenti) – Regia e/o Ideazione e/o drammaturgia e Cast completo – Eventuale video completo dello spettacolo (integrale o parziale) e/o relativo link – Eventuale video, trailer, spot brevi (e/o relativo link) da far girare e divulgare – Se lo spettacolo è tutelato o meno dalla SIAE – Recapito mail e telefonico del responsabile del progetto.

Almeno due foto ad alta risoluzione dello spettacolo.

Curriculum del regista, coreografo e/o della Compagnia e/o degli artisti.

Altri elementi utili per la selezione: locandine e/o brochure (pdf – jpeg); ulteriori foto e/o video spettacolo; eventuali premi ricevuti; rassegna stampa; ecc.

NOTA BENE

Per la scheda tecnica attenersi rigorosamente alla dotazione tecnica dell’organizzazione illustrata in dettaglio all’art. 6. Eventuali altre esigenze aggiuntive saranno valutate e saranno eventualmente a carico delle compagnie che le richiedono.

ART. 3 – Modalità di selezione

La direzione artistica e il comitato di valutazione selezioneranno a loro insindacabile giudizio gli spettacoli da inserire nel prossimo cartellone. Le compagnie selezionate saranno avvisate (tramite mail, telefonata, social, ecc.) entro e non oltre il 4 Luglio 2022 . Gli artisti/compagnie selezionati saranno contattati al fine di formalizzare, attraverso regolare contratto, la partecipazione alla Stagione teatrale. La conferenza stampa di presentazione del programma si terrà Sabato 15 Ottobre 2022, ore 10.30 a Palazzo Fazio, via Seminario 10 – Capua (CE) . Nell’occasione le compagnie saranno rappresentate dal regista/curatore del progetto (oppure da altri componenti del gruppo) e potranno eventualmente consegnare anche il loro materiale cartaceo (locandine, manifesti, brochure, foto, rassegna stampa, ecc.).

ART. 4 – Condizioni tecniche

Tutte le compagnie, prima di inviare il materiale, e al fine di evitare eventuali spiacevoli malintesi, devono leggere attentamente l’ art. 5 (accordi amministrativi) e l’art. 6 sotto riportati (scheda tecnica dettagliata del teatro). Qualora la compagnia selezionata necessiti di maggiore attrezzatura potrà farlo autonomamente a proprio carico e previa comunicazione all’organizzazione. L’organizzazione mette a disposizione il tecnico audio – luci ma le compagnie selezionate, se lo ritengono opportuno, potranno avvalersi di un proprio tecnico di fiducia e, se necessario, di un proprio tecnico di montaggio/smontaggio scene – allestimenti. Ogni compagnia potrà effettuare le prove minime ed eventuale montaggio nello stesso giorno dello spettacolo (di Domenica), accordandosi per gli orari con il tecnico dell’organizzazione, e provvedere allo smontaggio alla fine della replica prevista la domenica. Alla firma del contratto saranno valutate eventuali altre esigenze.

ART. 5 – Accordi organizzativi ed amministrativi

Oneri per le compagnie/attori selezionati:

Rappresentazione dell’opera: di Domenica alle ore 19.00

Eventuali spese Siae, contribuzioni ai partecipanti ed INPS Ex Enpals.

Eventuale Tecnico e strumenti audio – luci di supporto

Eventuale tecnico per montaggio / smontaggio

Distribuzione dell’incasso nella formula 50% al teatro – organizzazione e 50% alla compagnia. La compagnia dovrà essere in grado di emettere fattura o regolare ricevuta fiscale.

Le spese di vitto ed eventuale viaggio e alloggio saranno totalmente a carico della compagnia.

Oneri per l’Organizzazione:

Disponibilità dello spazio teatrale, compreso service audio – luci e relativo tecnico, camerini, ecc.

Pubblicizzazione e visibilità dell’evento attraverso: mass media, social, sul proprio sito e altri siti di settore; stampa e divulgazione di materiale pubblicitario; creazione dell’evento Facebook e G+ dello spettacolo; invio newsletter alla propria mailing list; comunicazione con la stampa tramite ufficio stampa dedicato.

L’Organizzazione, inoltre, mette a disposizione della Compagnia n. 4 ingressi omaggio.

ART. 6 – Scheda tecnica del teatro

Palco e Servizi

Misure palco (in legno): 30 cm (altezza) – 8 metri (larghezza) – 6 metri (profondità). Attenzione: sul palco non è possibile inchiodare, effettuare fori, piantare scene a terra, ecc.

Quadratura con quinte nere e con possibilità di ingressi laterali sul palco e di passaggio dietro al fondale.

No graticcio. No sipario.

Possibilità di schermo e/o parete sul fondo completamente bianca per proiezione.

Piccolo Camerino con bagno per gli artisti.

Service Audio – Luci

8 Spot teatrali linee separate (con bandiere e varie gelatine colorate)

4 PAR LED linee separate

1 Regia Luci 24

1 Mixer A 8 Canali

1 Dimmer Luci 4 canali

1 Dimmer SGM digitale

2 linee microfoniche x mic.

2 Casse Audio

Proiettore a soffitto

Sala Pubblico

Ambiente climatizzato

80 posti a sedere

Bagno esterno adiacente alla sala teatro

ART. 7 – Tempi e location

La rassegna partirà nel mese di Novembre 2022 e terminerà nel mese di Giugno 2023. Tutti gli spettacoli e le manifestazioni si terranno a Palazzo Fazio, via Seminario (centro storico) – CAPUA (CE). Giorni e orari di spettacolo: Domenica ore 19.00.

ART. 8 – Informativa e dati personali

I dati personali acquisiti ai fini della selezione per la partecipazione al presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla selezione stessa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

ORGANIGRAMMA

Info – contatti

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Annamaria Di Maio – 3356274183 – annamariadimaio04@gmail.com

Angelo Perotta – 3207020605 – angelo10perotta@gmail.com

Beatrice Baino – 3929287300 – beatrice@mestieridelpalco.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it

Sito web: www.faziopentheater.it