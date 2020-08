Federico Pisano “Botta di culo” il nuovo singolo.

E’ disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Botta di culo”, il nuovo singolo di Federico Pisano. Il brano, prodotto da MPD Entertainment, è nato dall’incontro di Federico con il maestro Alessandro Massa e Severino De Santis (Sevejah) ed è il primo che vede, nella stesura del testo, la firma del giovane artista. “Botta di culo”, dalle sonorità reggae, evidenzia la maturità artistica del cantante che torna sulla scena musicale con un singolo ironico e diretto in cui focalizza le proprie aspettative di vita e quelle di tanti giovani.

Federico Pisano ha dichiarato: “Botta di culo è un brano un po’ scanzonato e molto personale che racconta semplicemente quello che desidero dalla vita. Una vita difficile lavorativamente parlando, per gli artisti come per chiunque rincorra un progetto sognando la tranquillità”.

Il singolo è accompagnato da un videoclip, realizzato da MPD Entertainment, che ha come protagonista proprio Federico Pisano.