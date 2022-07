Federico Pisano: fuori “Gira”, il nuovo singolo estivo.

“Gira” è il nuovo singolo di Federico Pisano, disponibile dal 13 luglio in digital download e su tutte le piattaforme streaming. Il brano dalle sonorità latine, prodotto da Alessandro Massa, mostra l’eclettica natura del giovane cantautore, capace di spaziare nei vari generi, confermando il desiderio di far arrivare la sua musica a più persone possibili.

Federico Pisano ha dichiarato: “Ho scritto questo brano in un caldo pomeriggio del mese di maggio, mentre ero affetto da Covid. Chiuso in camera ho avvertito il bisogno di scrivere una canzone estiva che mi portasse al di fuori del contesto che stavo vivendo. Spinto dal desiderio di contatto e di evasione dalla realtà, mi sono immaginato a Roma, nel corso delle giornate estive, e con la mente mi sono proiettato in una visione latina e gioviale, capace di rendere l’atmosfera più leggera. “Gira” è concentrato su una figura femminile che rappresenta l’unica fonte di refrigerio in un’estate torrida. La figura della donna è sinonimo di allegria e spensieratezza: una piacevole “tortura” che entusiasma il mio vivere in quanto certezza e beatitudine; un uragano di emozioni travolgente capace di proiettarmi in un’altra dimensione. La scelta musicale cade volutamente su un ritmo latino e gitano, un richiamo agli anni ’90, caratterizzato da un sound catturante e attuale”.