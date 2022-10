Feltrinelli, gli appuntamenti di novembre e dicembre.

Nuovo calendario eventi delle librerie Feltrinelli di Napoli.

Un ricco e variegato programma di appuntamenti che ci accompagnerà fino metà dicembre.

Diversi gli appuntamenti rivolti al pubblico dei più giovani, come quelli con Rokia, la giovane autrice del caso letterario “The truth untold”; la scrittrice Rosella Postorino e la sua lettera ai ragazzi del domani; l’incontro con Antonio DIkele Distefano, scrittore e regista che ha saputo dar voce alla seconda generazione di neri italiani nel nostro Paese; la presentazione della guida per ragazzi del Museo Archeologico Nazionale e gli incontri con i fumettisti Pera Toons, FumettiBrutti, Quasirosso e Giulio Mosca.

Tra gli artisti attesi, ritorna in libreria la grande Lina Sastri, in occasione dell’uscita del volume fotografico a lei dedicato dal fotografo delle dive Carlo Bellincampi; attesi a piazza Garibaldi per firmare copie del nuovo album anche Giordana Angi e Alex. il tour di Niccolò Fabi, organizzato da librerie Feltrinelli, in occasione dell’uscita del suo nuovo album, toccherà anche la nostra città.

Non mancheranno occasioni di riflessione, come, tra gli altri, l’incontro su giovani e lavoro promosso dalla Fondazione Feltrinelli in collaborazione con Adecco; un evento dedicato alla salute mentale, in collaborazione con l’Istituto per gli studi Filosofici, per ricordare Sergio Piro, uno dei padri della psichiatria italiana; la riflessione filosofica su colpa e tempo, in occasione dell’uscita del nuovo libro di Eugenio Mazzarella.

Un regalo di Natale per tutti gli appassionati di cucina sarà l’appuntamento con Benedetta Rossi, la food blogger più amata.

Chiuderemo in bellezza la programmazione dell’anno con un incontro molto atteso: la presentazione del nuovo libro di Maurizio de Giovanni, che segna il ritorno del Commissario Ricciardi.

