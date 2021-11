Femmene ‘e Napule, sabato 4 al Teatro dei Lazzari Felici.

Sabato 4 Dicembre 2021 ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo- concerto sulle canzoni classiche dedicate alle donne napoletane.

Uno spettacolo-concerto per cantante , voce recitante di Cira Scoppa ed accompagnamento di chitarra di Michele Serao, che omaggia in toto la FEMMENA ossia la bella donna partenopea da sempre musa ispiratrice di tante canzoni e poesie vernacolari . Famosi brani , serenate e coinvolgenti tarantelle dedicate a siffatte bellezze, saranno impreziosite da altrettanti versi laddove non mancheranno in corso d’opera aneddoti, proverbi , storielle e curiosità sul repertorio . In programma , si ascolteranno celeberrime musiche di Salvator Rosa, G. Lama, F. Campanella, R. Falvo, anonimi barocchi , S. Gambardella e V. Valente intervallati dai versi frizzanti di Raffaele Viviani e Salvatore Di Giacomo .Le vere protagoniste di questo appuntamento si chiamano Brigida, Michela, Carulina, Carmenella, ‘Ngiuliana, Cuncetta, Reginella, Peppenella, Cecerenella, Rusella, Carmela, Nennella, Margarita e Luciana.

Nel corso della serata com’è nostra abitudine sarà offerta una degustazione di cucina tipica napoletana accompagnata a un buon bicchiere di vino, ideale per il tono della serata.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro off napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato ).

Ovviamente verranno rispettate le norme e le regole di buon senso anti-covid cominciando dal numero di posti che è stato ridotto a 40 e dall’obbligo del green-pass. Per gli stessi motivi è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando o contattando tramite whatsapp il numero 350 012 12 24, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari