Femmina, la lingerie di Le Creazioni Moda

Determinata, solare e pronta a consigliare sempre il meglio. E’ con questo spirito intraprendente e creativo che Michela Alvieri de ‘Le Creazioni Moda’, lancia Femmina, la sua prima linea di lingerie pensata per la donna raffinata e di classe.

E’ un’idea che ha sempre avuto in mente e finalmente pochi giorni fa è stata presentata al pubblico nella Sartoria Molaro in via Chiaia a Napoli.

“Ogni donna – sostiene Michela- deve sentirsi unica, stare bene nel suo corpo, e quando indossa un capo intimo, deve brillare di sensualità” .

Michela è ben distante dagli stereotipi e promuove il concetto di ‘body positive universale’ e la realizzazione di Femmina è la dimostrazione che i sogni si possono realizzare e quindi destinata a donne coraggiose, libere da ogni condizionamento imposto dalla società.

“Ho cercato per mesi – continua Michela- un nome che potesse rappresentare appieno l’essenza della femminilità in tutte le sue sfumature, e Femmina credo sia perfetto. Quando penso ad un bozzetto, un disegno che farà parte della mia collezione, non ho in mente un’età, una taglia precisa, una silhouette, ma immagino sia destinato a tutte le donne”.

Da sempre nel settore della moda, dell’alta sartoria, percorso questo fondamentale per l’imprenditrice partenopea che l’ha portata con passione ad apprezzare così l’importanza dell’artigianalità e sviluppare il gusto estetico per il bello e il ricercato. Merletti, pizzi, perle, colori delicati e vivaci, cura del dettaglio e soprattutto un modo di interpretare il corpo femminile che rivela una grande libertà e lascia spazio ad una fluidità che accompagna il movimento. Immaginazione e curiosità sono le compagne di viaggio che hanno permesso a Michela di realizzare la sua linea; in ogni capo realizzato c’è un po’ della sua personalità, della professionalità e del piacere legato allo sperimentare le diverse bellezze che la nostra fantasia ci permette di essere e il nostro corpo di esprimere. A volte siamo più audaci e trasgressive, altre più dolci e delicate. Raccontare le donne attraverso i particolari con la scelta dei tessuti, i tagli, i colori per valorizzare la loro sensualità e non risultare mai eccessiva o volgare.

Femmina e il suo pizzo è un vero must-have per qualsiasi armadio femminile e regala alla donna un’anima chic e stilosa.

Sabrina Ciani