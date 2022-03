Festa del papà, Capsule Collection Carpisa in collaborazione con Jeep.

Sull’onda del successo riscosso dalle prime due capsule collection, per offrire ai propri clienti la possibilità di scegliere tra un nuovo range di proposte, Carpisa ha deciso di proseguire il percorso iniziato con Jeep nel 2019. Spirito sportivo e avventura all’aria aperta, questo da sempre, il terreno valoriale della collezione Carpisa nata in collaborazione con il marchio americano Jeep, che rende omaggio a temi che da sempre appartengono al DNA dei due brand, ovvero il viaggio e il desiderio di esplorazione.

Una partnership che si propone di raccogliere le expertise dei due rispettivi brand così da offrire un prodotto transgenerazionale dal design moderno ed esclusivo, curato nei minimi dettagli e con un’originalità senza precedenti.

Questa nuova capsule prevede una linea composta da zaino con necessaire staccabile, shopping/zaino con tracolla staccabile, shopping con tracollina staccabile, tracolla, mini-tracolla e marsupio. Leggera e comoda, adatta a tutte le stagioni, questa linea è stata realizzata in tessuto riciclato al 100% R-PET, proveniente dal riciclo di bottiglie di plastica.

Alla capsule si aggiunge un set di trolley rigidi (taglie S-M-L) e un set di trolley semirigidi (taglie S-M), entrambi caratterizzati da un alto contenuto tecnologico: i trolley sono dotati del CARPISA QR-GO®. nuovo sistema di comunicazione e accesso a vari servizi, fruibili in maniera semplice ed immediata, come lettura carta d’imbarco, green pass etc …

Materiale abs e policarbonato con trattamento antigraffio, doppie ruote Hinomoto ultrasilezione e resistenti, sistema di chiusura TSA e rivestimenti in materiale 100% RPET, queste le caratteristiche del trolley rigido.

Il trolley semirigido si caratterizza invece per il Disegn essenziale: dispone di due ruote con piedini di stabilità e trolley system telescopico per un trasporto agevole; pratico e confortevole grazie alle tasche interne e divisori per entrambi gli scompartimenti interni, è interamente realizzato in tessuto riciclato 100% R-PET.

Tutte le referenze della capsule sono disponibili in tre varianti colore: nero, grigio perla, verde oliva.

La collezione sarà disponibile in tutti gli store Carpisa e su www.carpisa.com dal 10 marzo, diventando così il regalo perfetto per la Festa del Papà.