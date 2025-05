Festa della Mamma, concerto per l’Ucraina

- pubblicità -

Anche quest’anno in occasione della Festa della Mamma l’associazione Dateci le Ali APS promuove un concerto di beneficenza nell’ambito del progetto “Incontro con l’Ucraina in Europa”, con l’alto patrocinio del Consolato Generale per l’Ucraina di Napoli e del Corpo Diplomatico Consolare.

L’appuntamento è per domenica 11 maggio, alle ore 15.30, a Villa Domi (Salita Scudillo, 19 – Napoli). La manifestazione, che vedrà come madrina d’eccezione la giornalista Claudia Conte, consentirà di raccogliere fondi per l’acquisto di una termocamera di salvataggio richiesta ufficialmente dalla Protezione Civile ucraina della regione di Dnipropetrovsk. Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco affiancando l’ospite principale: la soprano di fama internazionale Martina Bortolotti von Haderburg, che ha calcato i palchi dei principali teatri d’Europa, con la direzione di maestri e registi del calibro di Riccardo Muti e Franco Zeffirelli.

“Ringrazio sentitamente per il supporto nella realizzazione di questo evento il console ucraino a Napoli, Maksym Kovalenko, e l’avvocato Gennaro Famiglietti, segretario generale dell’Associazione Corpo Diplomatico Consolare di Napoli e Campania – dichiara Tania Genovese, presidente di Dateci le Ali APS -. Con loro, e con l’aiuto di tutti i nostri amici italiani e le associazioni che ci sono a fianco nel supporto dei rifugiati ucraini e delle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina, da oltre tre anni riusciamo ad aiutare sempre più persone in difficoltà. E un ulteriore ringraziamento va al cavaliere Salvio Zungri per gli omaggi che con la sua azienda, Ortopedia Meridionale, darà a tutte le mamme che interverranno all’evento, e alla Bildungsausschuss Lana che nel corso della rassegna 40° on the road again – Racconti di viaggio ha raccolto una considerevole cifra che ha voluto donare alla nostra associazione in quest’occasione”.

“Napoli e la Campania stanno facendo tanto per supportare il nostro popolo ucraino, sia con iniziative sul territorio, sia con gli aiuti che costantemente vengono inviati in territori di guerra – spiega Maksym Kovalenko -. Questa iniziativa, insieme a tante altre, rappresenta un momento concreto di aiuto e sarà un piacere avere con noi tanti ospiti di prestigio”.

“Papa Francesco invocava sempre la pace per il martoriato popolo ucraino – aggiunge l’avvocato Gennaro Famiglietti -. Il Corpo Diplomatico Consolare della Campania, dal primo minuto, ha supportato e sostenuto i fratelli ucraini con azioni forti e concrete, mobilitandosi per aiutare i giovani e le donne con ogni mezzo possibile e con grandissimi risultati”

“Sin dal primo momento, nella piena condivisione con il console ucraino a Napoli, Maksym Kovalenko, siamo intervenuti attraverso il progetto Un farmaco per tutti donando a oggi più di tre milioni di euro di farmaci e dispositivi sanitari per aiutare il popolo ucraino – sottolinea Vincenzo Santagada, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli -. Continueremo a supportare gli amici ucraini attraverso ulteriori donazioni di farmaci e dispositivi sanitari, che partiranno la prossima settimana, e partecipando al concerto di beneficenza a supporto delle donne ucraine”.

“Essere madrina di questo concerto di beneficenza è per me un onore profondo – conclude Claudia Conte -. Dedicare questa giornata alle mamme ucraine significa rendere omaggio a donne straordinarie che, nel silenzio e nel dolore, continuano a essere pilastri di forza e amore per le loro famiglie. Ringrazio l’Associazione Dateci le Ali per quest’importante iniziativa e il Consolato Generale per l’Ucraina di Napoli insieme al Corpo Diplomatico Consolare di Napoli e Campania per il loro prezioso sostegno”.

“Mamme del mondo: unione di cuori e culture” vedrà sul palco anche i maestri Dmytro e Ivanko Khoma, la cantante ucraina Tetiana Semeniv, Olena Chervinchuk, Sofia Boyko, Olga Vakulich con Moreno Pinti, lo Studio Forte. Saranno due le formule disponibili per partecipare: pranzo (ore 13) e concerto (ore 15.30) con tavoli dedicati ai bambini e animazione, oppure il solo concerto con aperitivo di benvenuto. Per informazioni è possibile scrivere ai numeri ??+39 3911072655(Olena) e ??+39 3514592406 (Dateci Le Ali APS).