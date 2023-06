Festa scudetto domenica 4, il dispositivo di traffico.

1. il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata:a) nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti l’edificio della Prefettura e l’edificio del Comiliter;b) in via San Carlo e in piazza Trieste e Trento.2. il divieto di transito veicolare in Via Solitaria, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria eccetto: i veicoli dei residenti, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo, i veicoli per le emergenze ed il soccorso, che circoleranno a senso unico alternato;3. il senso unico di circolazione:a) in piazza Carolina, dalla confluenza di via Serra a quella di via Chiaiab) in via Chiaia, dalla confluenza di piazza Carolina a quella di via Gaetano Filangieri4. la sospensione in via San Carlo e in piazza Carolina dell’area riservata alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi)5. la sospensione in via San Carlo dell’area riservata alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea urbana.

Dalle ore 17:00 del 4 giugno 2023, sino a cessate esigenze è istituito, inoltre:



1. in via Conte Carlo di Castelmola, il senso unico di circolazione con direzione di marcia da piazza Mercato a Piazza Masaniello;

2. In Piazza Mercato e Piazza del Carmine, il divieto di sosta con rimozione coatta;

3. In Piazza Mercato e Piazza del Carmine il divieto di transito veicolare eccetto:a) i veicoli delle Forze dell’Ordine;

b) i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;

c) i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in emergenza;

d) i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;

e) gli aventi titolo diretti ai passi carrabili presenti in piazza del Carmine e piazza Mercato.

4. In via del Carmine, il senso unico di circolazione, con direzione di marcia da piazza del Carmine a piazza Gugliemo Pepe;

5. obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da via Lavinaio;

6. il divieto di transito veicolare nel secondo varco di accesso in piazza del Carmine, da via Nuova Marina, lato Palazzo Ottieri;