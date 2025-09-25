Festa solenne di Maria che scioglie i nodi sabato 27 e domenica 28

- pubblicità -

La Parrocchia di Santa Maria Incoronatella nella Pietà dei Turchini, nel centro storico di Napoli, considerata punto di riferimento nazionale per la devozione alla Beata Vergine Maria che scioglie i nodi, celebra per la quarta volta, in modo solenne, la festa in suo onore.

Il programma in dettaglio:

DAL 19 SETTEMBRE AL 27 SETTEMBRE

Ore 18,30 Novena alla Beata Vergine Maria che scioglie i nodi.

Sarà pregata con il nuovo testo della popolare preghiera, approvato dall’arcivescovo di

Napoli il cardinale Domenico Battaglia

27 SETTEMBRE

Ore 19,30 Processione del quadro di Maria che scioglie i nodi per il centro storico

Dopo la celebrazione eucaristica presieduta da S.E.R. Mons. Lucio Lemmo, vescovo

ausiliare emerito di Napoli, accompagnato dalle congreghe ed associazioni religiose e

dai numerosissimi devoti sparsi ovunque, il venerato simulacro percorrerà anche una

parte di via Toledo, l’arteria principale della città, la strada dello shopping che conduce in

piazza del Plebiscito. L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube

“Maria che scioglie i nodi – Napoli” e sulle piattaforme social della parrocchia.

28 SETTEMBRE

FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA CHE SCIOGLIE I NODI

Domenica 28 settembre è il giorno della festa, nel quale si ricorda il primo “nodo” sciolto

per intercessione della Vergine Maria e la preghiera di padre Jacob Rem ai coniugi

Wolfgang Langenmantel e Sophia Rentz, sposi che attraversavano una profonda crisi

matrimoniale: era il 28 settembre 1615.

Ore 06,30 Apertura della chiesa e “Buongiorno Maria”

La chiesa sarà aperta all’alba e dopo il canto del “Buongiorno Maria”, dopo la recita del

Santo Rosario sarà offerto a Maria “il nodo più difficile” che attanaglia la nostra vita così

che, nel giorno della festa, possa essere sciolto come accadde ai coniugi tedeschi. Al

termine della messa i nodi saranno bruciati con il tradizionale “incendio dei nodi”.

L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube “Maria che scioglie i

nodi – Napoli”, sulle piattaforme social della parrocchia e su Tele A al canale 13 della

TV.

Ore 08,00 Santa Messa in lingua inglese

Ore 11,00 Santa Messa

Ore 12,30 Santa Messa

Ore 18,00 Santo Rosario e Messa solenne

presieduta da S.E.R. Mons. Carlo Villano, vescovo di Pozzuoli. Al termine della messa

i nodi raccolti duranti la Novena saranno bruciati con il tradizionale “incendio dei nodi”.

L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube “Maria che scioglie i

nodi – Napoli”, sulle piattaforme social della parrocchia e da Tele A al canale 13 della

TV.

✓ Il nuovo testo della Novena alla Beata Vergine Maria che sciogli i nodi

La Chiesa della Pietà dei Turchini è diventato il centro propulsore in Italia per la devozione

a Maria che scioglie i nodi nonché il punto di riferimento dei devoti in Italia. Qui è stato

scritto il nuovo testo della popolare “Novena alla Beata Vergine Maria che scioglie i nodi”,

con un linguaggio moderno, aderente alle situazioni di vita attuali e soprattutto con

riferimenti alla Bibbia e alla Tradizione della Chiesa. La Novena è stata approvata

dall’arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia e diffusa a tutti i devoti attraverso l’invio

telematico e pubblicata nel libro “La Vergine Maria che scioglie i nodi, storia di una

devozione” curato dalla parrocchia e stampato dall’editrice Velar.

✓ La Madonna che scioglie i nodi a Napoli

Nel mese di ottobre del 2018 il parroco della Pietà dei Turchini, don Simone Osanna, espone alla venerazione dei fedeli una riproduzione fedele del dipinto di Augusta realizzato da Caterina Bakas, pittrice con un piccolo laboratorio accanto alla chiesa parrocchiale di via

Medina. Comincia un flusso costante di devoti che raggiungono la chiesa da ogni parte della

città e lasciano, in modo del tutto spontaneo, i loro nodi accanto all’immagine di Maria:

preghiere scritte su fazzoletti di carta annodati. In pochi giorni diventano centinaia e bisogna trovare il modo per “smaltirli”. Sono le preghiere dei devoti, spesso afflitti da problemi seri, e non possono essere buttati via. Si pensa ad una celebrazione, in giorno di sabato, già dedicato dalla pietà popolare al culto mariano. Al termine della messa, al canto del Magnificat, i nodi vengono inseriti in un braciere e incendiati insieme all’incenso, in segno della preghiera che sale a Dio. Il culto si diffonde velocemente e su ampia scala anche grazie ai social media, che la parrocchia utilizza come strumento di evangelizzazione.

Nel mese di ottobre 2019 la Penitenzieria Apostolica accorda la richiesta del Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, di un anno santo giubilare, il primo nel mondo dedicato a Maria che scioglie i nodi, prorogato a causa della pandemia e chiuso l’8 dicembre del 2021.

La chiesa della Pietà dei Turchini, che per i devoti è il Santuario di Maria che scioglie i nodi, diventa punto di riferimento nazionale per questa devozione grazie anche alla stampa e alla

televisione che si interessano ad essa: Il Mattino, Il Roma, Maria con Te, Il Corriere della

Sera, AGI e numerose testate telematiche, dedicano ampio spazio alla chiesa napoletana.

Anche la televisione della Conferenza Episcopale Italiana TV2000 ha dedicato ampio spazio

attraverso collegamenti e servizi: per l’apertura del Giubileo, per la prima esecuzione

dell’Inno a Maria che scioglie i nodi ed in altre numerose occasioni.

✓ Un po’ di storia

È un matrimonio che risale a quattro secoli fa, anno 1612, quando il nobile Wolfgang

Langenmantel (†1637) sposò Sophia Rentz (†1649). Appena tre anni dopo, a causa di una

serie di incomprensioni e diverbi che ne avevano minato il legame, i due sposi si trovavano

in piena crisi e meditavano di separarsi. Ma prima di risolversi in tal senso, Wolfgang si recò

a Ingolstadt, a una settantina di chilometri da Augusta, per consigliarsi con padre Jakob Rem (†1618), un gesuita morto in odore di santità, a cui si deve l’invocazione Mater ter

admirabilis (“Madre tre volte ammirabile”). Il buon sacerdote affidò la difficile situazione

matrimoniale a Maria Santissima e iniziò a pregare insieme a Wolfgang per custodire il

sacramento. Il 28 settembre 1615, nell’ultimo dei loro quattro incontri, lo sposo consegnò a

padre Rem il nastro nuziale. Ai tempi, durante la celebrazione del matrimonio, era usuale

legare le mani degli sposi con un nastro bianco, segno del vincolo indissolubile. Dopo ogni

litigio con il marito, Sophia faceva un nodo al nastro, cosicché quello consegnato a padre

Rem risultava pieno di nodi. Ebbene, quel 28 settembre, un sabato, il sacerdote gesuita, in

preghiera davanti a un’icona della Beata Vergine, sollevò il nastro nuziale e disse: «Con

questo atto religioso innalzo il vincolo del matrimonio, sciolgo tutti i nodi e lo appiano».

Miracolosamente i nodi si sciolsero e il nastro riacquistò il suo candore. Tra Wolfgang e

Sophia ritornò la pace e il matrimonio fu salvo. Alcuni decenni dopo la loro morte, un nipote

di Wolfgang e Sophia, Hieronymus Ambrosius von Langenmantel (1641-1718), canonico

nella chiesa di San Pietro ad Augusta, commissionò un dipinto che raccontasse il soccorso

celeste al matrimonio dei propri nonni. L’opera fu eseguita, nel 1687, dal pittore tedesco

Johann Georg Melchior Schmidtner, che dipinse Maria nell’atto di sciogliere i nodi di un

nastro tenuto ai suoi lati da due angeli: uno alla sua sinistra, che la guarda porgendole i

grovigli; e l’altro alla sua destra, con lo sguardo verso l’osservatore, a cui mostra il nastro

perfettamente sciolto dalla Madre di Dio. La Vergine è raffigurata secondo la gloriosa

descrizione congiunta della Genesi (3,15), quindi nell’atto di schiacciare la testa al serpente, e dell’Apocalisse (12,1). Nel riquadro inferiore si vede l’Arcangelo Raffaele che guida per mano Wolfgang – figura del Tobia dell’omonimo libro biblico – verso il convento gesuita, luogo di salvezza per il suo matrimonio