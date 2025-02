Fiera del Vintage apre stagione A1Expò

- pubblicità -

Toccherà alla Fiera del Vintage aprire il calendario fieristico 2025 del Polo Fieristico A1Expò sabato 8 e domenica 9 febbraio dalle 10:00 alle 20:00. Un’edizione che si preannuncia da record, particolarmente sentita perché sarà la 18esima, un numero che certifica la maturità di un evento che ha avuto una crescita esponenziale importante e che punta a consolidare una leadership riconosciuta da collezionisti e amatori dei “tempi che furono”, che si ritrovano 4 volte l’anno nelle aree del quartiere fieristico di San Marco Evangelista per celebrare la vintage mania.

“Sì – dichiara il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – effettivamente diciotto edizioni rappresentano la prova provata di un evento che piace al nostro pubblico e che ad ogni edizione ci offre spunti per apportare migliorie ed integrazioni e lavoriamo quotidianamente su questi aspetti. Per quest’appuntamento, saranno presenti per la prima volta anche stand di auto e moto d’epoca per soddisfare ulteriormente le passioni dei nostri visitatori. Ci apprestiamo a vivere dei mesi intensi; infatti dopo la Fiera del Vintage abbiamo in programma Fiera Agricola dal 7 al 9 marzo, poi Traspo Day – La Fiera del Trasporto e della Logistica dal 21 al 23 marzo, ancora Fiera del Vintage (Aprile, data da definire), La Fiera della Fotografia dal 4 al 6 aprile, Caserta Tattoo Convention dall’11 al 13 aprile e chiudiamo la prima parte del 2025 con SED – Il Salone dell’Edilizia, in programma dal 22 al 24 maggio”.

“Il Polo Fieristico A1Expò rappresenta il cuore pulsante delle attività di promozione e commercio della Provincia di Caserta – afferma Dario Bocchetti, Responsabile Ufficio Comunicazione – e come di consueto iniziamo l’anno con la Fiera del Vintage, un appuntamento che ci fa riscoprire l’affascinante viaggio nel tempo con le mode, i giochi, la musica e gli arredi che hanno segnato in modo indelebile lo scorso secolo.

Con questa serie di appuntamenti in programma – conclude Bocchetti – puntiamo a concludere in maniera straordinaria la stagione fieristica 2024/2025 con 17 eventi e 19 weekend in fiera. Numeri che ci collocano tra i poli fieristici più attivi in Italia”.