Fiera della Befana in Piazza Mercato

Il Forum Promozione del Territorio

Mercato – Orefici

Presenta

La Fiera della

Befana 2026 a Piazza Mercato

Dal 03 al 05 Gennaio 2025. Gran finale con una notte di concerti

La fiera, prevista a piazza Mercato il 3 – 4 – 5 Gennaio, vedrà la presenza di decine di stand, dai giocattoli ai dolciumi, e sarà arricchita da artisti di strada, performance e concerti.

Gran finale il 5 Gennaio con il concerto dell’Epifania con Mavi – Mr. Hide – Ditelo Voi – Gino Da Vinci.

“Riportare la Fiera del Giocattolo e della calza della Befana in piazza significa restituire alla città un pezzo della sua storia”, spiega Giuseppe De Stefano (Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli). “Siamo promotori di questo appuntamento per il terzo anno consecutivo perché crediamo fermamente nella rinascita di Piazza Mercato; non è solo una scelta di continuità, ma la conferma di un impegno profondo verso il territorio. Insieme ai partner del Forum Mercato Orefici, infatti, miriamo a restituire dignità e vitalità a uno dei luoghi simbolo di Napoli: una valorizzazione che non può prescindere dal recupero dell’originaria e prestigiosa vocazione commerciale della zona, capace di coniugare memoria storica e sviluppo futuro.”.

Oltre cinquanta casette in legno comporranno il Villaggio che si estenderà tra piazza Mercato e piazza del Carmine, la cui inaugurazione è fissata il prossimo 3 Gennaio alle 17.00.

Il villaggio della “Befana in Piazza Mercato – Fiera del giocattolo e della calza” sarà aperto mercoledì 3 gennaio (fino alle 24.00), giovedì 4 gennaio (dalle 9.30 alle 24.00) e venerdì 5 gennaio (dalle 9.30 fino a notte fonda) e si concluderà con una Notte Bianca che vedrà protagonista, il 5 gennaio alle 21.00, tantissimi ospiti in concerto.

Gli eventi dell’Epifania in piazza Mercato sono promossi dai partner del Forum di promozione del territorio Mercato – Orefici (FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO STORICO DI NAPOLI – ASSO.GIO.CA. – CONSORZIO ANTICO BORGO OREFICI E CONSORZIO ANTICHE BOTTEGHE TESSILI), in collaborazione con l’associazione Musicant.

Il Forum, costituitosi tra alcuni enti del territorio del centro storico di Napoli ha quale scopo esclusivo la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale dell’area di piazza Mercato e Orefici, con particolare riferimento al commercio tradizionale di vicinato, al commercio in area pubblica, ai pubblici esercizi e all’artigianato tradizionale, artistico e di servizio, nell’ambito dell’identità storico-culturale e sociale delle comunità di riferimento, mediante iniziative di promozione e valorizzazione dei centri commerciali naturali dei centri storici e aree urbane. Dopo il successo dello scorso anno, e delle altre attività promosse nell’area durante tutto il 2023 – come il Carnevale di Masaniello e la festa di San Giovanni – il Forum porta in piazza per il secondo anno consecutivo la fiera del Giocattolo e della Befana a piazza Mercato.

Per ulteriori informazioni: info@fondcomnapoli.it