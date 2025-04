Fiera della fotografia, da venerdì 4 a domenica 6

- pubblicità -

Tutto pronto al Polo Fieristico A1Expò Caserta per il più grande evento in Italia dedicato alla fotografia, cinema, video, stampa e creazione di contenuti: da venerdì 4 a domenica 6 aprile, dalle 9:30 alle 19:00 si terrà la III edizione de “La Fiera della Fotografia”.

Un’area espositiva di oltre 10.000 mq per accogliere i principali marchi internazionali del mondo della fotografia, del video e della stampa, per offrire al pubblico un’esperienza unica e completa.

Una grande novità di quest’anno è lo spazio dedicato al cinema ed alla mostra scambio mercato dell’usato fotografico, antiquariato e vintage, un punto d’incontro per collezionisti, appassionati e professionisti in cerca di pezzi unici o di strumenti di lavoro d’altri tempi.

“Dopo lo straordinario successo ottenuto nelle prime 2 edizioni – afferma Franco D’Aponte, organizzatore dell’evento – e soprattutto dopo l’eclatante risultato ottenuto lo scorso anno, quando ci siamo realmente confrontati col grande pubblico, ci apprestiamo ad affrontare questa edizione forti di un’esperienza ultradecennale nel settore e adesso anche col mondo fieristico. Grazie al lavoro che abbiamo svolto in sinergia con i nostri espositori, sponsor e partner, abbiamo messo in campo le migliori forze per portare a Caserta un evento unico in Italia. Siamo orgogliosi di quanto fatto, ma questo è soltanto il punto di partenza di un appuntamento che travalica i confini territoriali e che unisce, in una straordinaria 3 giorni, professionisti ed appassionati della fotografia e del grande indotto che intorno ad esso gravita”. “La III edizione de La Fiera della Fotografia sarà ricca di sorprese – gli fa eco il suo socio Fabio Carrasta, – con un programma articolato e sorprendente. Non vediamo l’ora di aprire i battenti per mostrarvi il frutto del lavoro di quest’anno con l’auspicio che possa essere apprezzato e sostenuto. Quando si parla di fotografia e cinema, si fa un richiamo diretto alla cultura e noi siamo orgogliosi e determinati a crescere per dare un contributo al settore, al territorio ed alla causa sociale e culturale del Paese”. Il programma completo della III edizione de “La Fiera della Fotografia è consultabile all’indirizzo web www.lafieradellafotografia.it dove è possibile scaricare il proprio ticket gratuito.