Firma del Protocollo operativo di orientamento territoriale per la presa in carico e la tutela di minorenni vittime di reato nel territorio di Napoli, giovedì 29 a Nisida

GIOVEDÌ 29 GIUGNO alle ORE 10 al Centro Europeo di Studi Nisida, a Napoli (via Nisida 49), avrà luogo l’incontro per la firma del “Protocollo operativo di orientamento territoriale per la presa in carico e la tutela di minorenni vittime di reato nel territorio di Napoli”.

Il percorso promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e coordinato da Defence for Children International Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia e di Comunità e il Centro di Giustizia della Regione Campania, si pone per la prima volta a livello nazionale l’obiettivo di predisporre tempestive misure di protezione del minorenne, vittima diretta e/o indiretta di reato, attraverso la creazione di un “dispositivo” tra Uffici Giudiziari, Forze dell’Ordine, USSM, ASL, Ufficio Welfare del Comune di Napoli, volto al coordinamento degli interventi di rispettiva competenza per l’immediata presa in carico del minorenne sin dalla prima segnalazione della condizione di pregiudizio in cui questi versa al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria e possibili ritorsioni.

L’evento vedrà la presenza, tra gli altri, del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Si tratta di una iniziativa che è frutto di un complesso lavoro di analisi e mappatura del territorio e dell’attento confronto tra i diversi attori istituzionali che hanno preso parte al tavolo di lavoro: la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il Centro di Giustizia Minorile della Campania, la Regione Campania, il Comune di Napoli, la ASL NA 1, la Questura di Napoli, Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli e Defence for Children International Italia.

La firma del Protocollo sarà anche l’occasione per presentare i successivi passi per la sua attuazione sul territorio.