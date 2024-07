Flora by Rosso Vanvitelliano I Giardini della Flora ispirati ad Hyde Park

Si chiama Rosso Vanvitelliano – Il Lungo Reggia Liberato la rassegna promossa e curata da ALI della Mente, nell’ambito del programma di valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta, che prende avvio domenica 14 luglio con Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla per potenziare la connessione tra la città e il Museo. Un percorso di apertura interattiva e multidisciplinare della Flora, nella data simbolica della Presa della Bastiglia, pensato per renderla l’Hyde Park casertano, un parco verde tra parole e silenzio come luogo di incontro, confronto e approfondimento a partire dai temi di Liberté, Égalité, Fraternité, dove sarà possibile accedere gratuitamente dalle 8:30 alle 12:30.

Il lancio della iniziativa avverrà giovedì 11 alle 19:00 presso il Punto Enel di Via Laviano, partner della iniziativa, con un primo evento artistico gratuito e di momento conviviale per la consegna a chi sarà presente del Libriglietto Rosso Vanvitelliano, un esclusivo programma informativo dell’apertura ufficiale dei Giardini della Flora con dati sulla storicità del luogo, sui temi trattati nelle diverse postazioni e su aspetti turistico-divulgativi per le date a venire. Il legame tra Arte e Natura, che è alla base della rassegna, sarà sottolineato inoltre da un’azione eco-sociale in collaborazione con la Lipu Caserta ODV di cura dell’area verde antistante i locali del Punto Enel che ospita l’evento.

“Caserta – Città di Tutti, l’esperienza di Rosso Vanvitelliano come modello virtuoso di promozione culturale della città di Caserta attorno ad una rilettura etica della figura del Vanvitelli. Alla Flora un percorso itinerante costante con performance artistiche” – dichiarano gli artisti di Compagnia della Città & Fabbrica Wojtyla – “in cui prevediamo anche momenti di speech su prenotazione per affidare a Caserta il primo Angolo degli oratori del Sud Italia e incontri speciali: il Pulcinella Rosso Etico e Reddy Bear l’Orso Rosso Vanvitelliano per i più piccoli”.

“Un’ora sarà dedicata alla libera lettura silenziosa del proprio libro del cuore nei Giardini con un Silent Party all’inglese – come chiarisce il Libriglietto – diffuso presso il Punto Enel di Via Laviano accanto ad una visita guidata in collaborazione con Lipu Caserta ODV sulla natura presente nella Flora”.

Il brand culturale Rosso Vanvitelliano, in corrispondenza degli intenti di rivitalizzazione qualificata del modo di concepire il rapporto tra Istituzioni, Enti e Città, promuove un’azione condivisa dalle più disparate realtà territoriali per recuperare ai cittadini la possibilità di fruire di un luogo di aggregazione culturale che fu storico per le generazioni passate: i Giardini della Flora.

Ogni singola giornata di apertura straordinaria della Flora by Rosso Vanvitelliano sarà dedicata ad uno specifico tema sociale necessario a qualificare l’azione di valorizzazione del luogo da un punto di vista culturale ed etico attraverso laboratori, incontri, workshop e giochi, in collaborazione con le seguenti associazioni partner: Compagnia della Città, Comitato per il Centro Sociale ODV, Comitato Città Viva ODV, Lipu ODV Caserta, Asd Dinamika Outdoor.

In occasione della prima apertura inoltre il Bar Serao si vestirà di Rosso Vanvitelliano e sarà possibile degustare il cocktail e lo spritz tematici dedicati al brand culturale casertano.

Prossimi eventi

Le prossime aperture straordinarie della Flora by Rosso Vanvitelliano proseguiranno tra settembre e ottobre nelle seguenti date:

· 8 settembre ore 10:00/13:00 – Scoperta e Tutela di Flora e Fauna (Lipu ODV);

· 15 settembre ore 10:00/13:00 – Il Benessere psicofisico attraverso lo sport e i sani stili di vita (Asd Dinamika Outdoor);

· 29 settembre ore 10:00/13:00 – Mobilità sostenibile e beni comuni (Comitato Città Viva ODV);

· 13 ottobre ore 10:00/13:00 – Intercultura e solidarietà (Comitato per il Centro Sociale ODV).