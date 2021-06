FoquSound spazio alla musica dal vivo ai Quartieri Spagnoli. In scena venerdì 25 l’italo americano Joseph Martone.

Sonorità internazionali i segni distintivi del tanto atteso primo live napoletano di Jospeh Martone, l’ italo americano di Caserta diventato un caso internazionale tanto da riscuotere successo soprattutto oltre confine.

Ballads sofferte e introspettive, come un Nick Cave italiano, saranno suonate in compagnia di Davide Grotta e Marianna D’Ama.



Venerdi 25 Giugno inizio ore 20.30 ingresso su prenotazione – aperitivo da euro 10 e 17.

“Honey Birds” (FreakHouse records, 2020) il primo album solista di Joseph Martone è stato elettro miglior album folk blues dalla prestigiosa rivista Rolling Stone Francia.

Joseph è un cantautore che attinge suoni e ritmi dalle due culture a cui appartiene, e crea uno stile musicale unico. Le sue canzoni sono esplorazioni oneste, spesso dolorose, della sua infanzia e adolescenza trascorse tra Italia e Stati Uniti. Per l’album di debutto, Martone ha arruolato per la produzione artistica il musicista canadese Taylor Kirk (Timber Timbre). L’album è stato registrato a Napoli e Montreal con i migliori musicisti, ingegneri del suono e il suo collaboratore di lunga data Ned Crowther (The Fernweh, Smokey Angle Shades). Con la produzione di Taylor Kirk i temi, e i suoni del disco, prendono una direzione più scura e più riflessiva rispetto ai suoi precedenti lavori proiettando l’emotività artistica di Martone su una dimensione elegantemente introspettiva.

FOQUS è in Via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli

Concerti dalle ore 19:30

Formula Ingresso: Concerto + Menù da 10/17 euro



E’ gradita la prenotazione:

email: eventi@foqusnapoli.it

tel. & whatsapp: 333 43 860 75 / 328 421 8405 / 081 1917 4938



La fruizione del ristorante/bar e dei concerti avviene in sicurezza come da norme vigenti.

La Corte dell’Arte è da considerarsi un luogo all’aperto.



Nell’ex convento sede di FOQUS è nuovamente attiva La Corte dell’Arte, il contenitore di idee e attività artistiche e culturali che si realizzano in uno spazio polifunzionale all’interno dell’elegante chiostro cinquecentesco dell’ex Istituto Montecalvario.

La Corte dell’Arte è un’area eventi nel cuore del centro storico di Napoli, con palco per esibizioni live, una Galleria d’Arte Contemporanea, la prima Biblioteca di Quartiere, un Cinema con 200 posti, e poi Bar, Ristorante, Pizzeria, oltre a spazi destinati a Meeting, Esposizioni ed altro.



FOQUS, che rappresenta un nuovo modo di concepire l’economia e le politiche culturali, sociali e formative, da oggi offre un nuovo modo per concepire e fruire di arte e musica. Tutto questo nel cuore dei Quartieri Spagnoli di Napoli.



Con i primi 8 appuntamenti sarà possibile vivere esperienze uniche nel ventre di Napoli, tra arte, spettacolo e buon cibo che diventano i nuovi segni distintivi che legano tutte le forme culturali che Foqus svilupperà nei prossimi anni.



Presso La Corte dell’Arte infatti da oggi è possibile vivere un’esperienza completa grazie a Qucine Sociali lo spazio dedicato alla buona cucina di Foqus. La formula food che accompagnerò le attività musicali si dipanerà tra Ristorante, Pizzeria e Lounge Bar con esperti mixologist. Sarà possibile sorseggiare, spizzicare ed ascoltare musica dal vivo degustando ottimi Aperitivi o cenando.



E’ una sfida alla contemporaneità che Foqus raccoglie e con convinzione realizza, specialmente oggi che il mondo artistico vive un periodo complesso e pieno di incertezze; in questo modo Foqus sostiene anche quei musicisti – e tecnici – che da troppi mesi non hanno opportunità di esibirsi.

