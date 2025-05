Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali martedì 13 e mercoledì 14

- pubblicità -

Il 13 e 14 maggio Napoli diventa il cuore pulsante del dialogo sociale e della partecipazione civica con il Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali, promosso dalla Fondazione Super Sud. L’iniziativa si svolgerà a Palazzo Ricca (Via dei Tribunali, 213), sede della Fondazione Banco di Napoli, e rappresenta un appuntamento chiave per rilanciare un processo collettivo di rigenerazione urbana, innovazione sociale e cooperazione tra istituzioni e società civile.

Nato con l’obiettivo di creare connessioni tra realtà diverse ma unite dalla volontà di generare cambiamento, il Forum si rivolge a tutto l’ecosistema del terzo settore: associazioni, cooperative, organizzazioni di volontariato, enti locali, cittadini attivi e rappresentanti delle istituzioni saranno chiamati a confrontarsi su nuovi modelli di sviluppo centrati sulle comunità e le loro risorse. Il tutto secondo una visione di welfare generativo, che non si limita a rispondere ai bisogni ma valorizza le energie locali e promuove la corresponsabilità nella costruzione del bene comune.

Questa seconda edizione del Forum sarà un grande laboratorio di idee e pratiche condivise, in cui discutere di politiche sociali, co-progettazione, inclusione, riappropriazione degli spazi urbani e contrasto alla povertà educativa. I partecipanti prenderanno parte a momenti di confronto, lavoro e ispirazione reciproca, con l’obiettivo di far emergere visioni comuni e progetti concreti capaci di incidere sul tessuto sociale ed economico dei territori.

Il Forum non vuole essere solo uno spazio di riflessione, ma anche un’occasione per attivare reti, alleanze e nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. Un’opportunità per connettere pratiche locali e politiche nazionali, mettendo al centro dell’agenda pubblica le sfide e le opportunità delle comunità educanti italiane.

Il Forum delle Comunità Attive e delle Reti Solidali si conferma così come un’esperienza collettiva che parla il linguaggio dell’impegno, della responsabilità condivisa e della speranza concreta in un futuro più giusto, inclusivo e partecipato.

Programma

GIORNO 1 – 13 maggio

Ore 10.00 – Saluti istituzionali e apertura dei lavori (Plenaria)

Rigenerazione urbana e innovazione sociale per le politiche del territorio

Saluti istituzionali:

Giovanni D’Avenia, Presidente Fondazione Super Sud

Introduzione:

Raffaele Sibilio, Professore di Sociologia Generale, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Interventi:

Orazio Abbamonte, Presidente Fondazione Banco di Napoli

Laura Lieto, Vicesindaco del Comune di Napoli

Domenico Credendino, Presidente Fondazione Carisal

Giulio Maggiore, Presidente Osservatorio sull’Economia Civile della Regione Campania

Francesco Pirone, Professore di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Università di Napoli “Federico II”

Giovanna De Rosa, Direttore CSV Napoli

Francesco Emilio Borrelli, Deputato della Repubblica Italiana

Conclusioni:

Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità

Modera: Barbara Landi, giornalista Il Mattino

Ore 15.00 – Tavolo Tecnico 1:

Rigenerazione urbana e inclusività dei luoghi

Vincenzo Gargiulo, Avvocato

Ore 16.00 – Tavolo Tecnico 2:

Inclusione sociale per la rigenerazione urbana

Gianluca Voci, Architetto e amministratore di Zooarchitecture, redattore del progetto RLM

Giuseppe Brandi, Avvocato esperto di terzo settore

Emanuele Russo, Presidente Cooperativa La Sorte

Vincenzo Pisciottano, Ingegnere ambientale, Cooperativa Agriadvisor

Ore 17.00 – Tavolo Tecnico 3:

Innovazione sociale e rigenerazione urbana per il contrasto alla povertà educativa

Autilia Cozzolino, Ricercatrice, Centro Studi SRM – Ufficio Economia Territoriale, Imprese e Terzo Settore

Paola Buonanno, Sociologa e cultore di Sociologia Generale, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

GIORNO 2 – 14 maggio

Ore 10.00 – Plenaria finale e restituzione dei lavori

Rigenerazione urbana e innovazione sociale per le politiche del territorio: per un nuovo inizio

Restituzione dei tavoli tematici:

Raffaele Sibilio, Professore di Sociologia Generale, Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Interventi:

Nicola Ricci, Segretario Generale CGIL Napoli e Campania

Melicia Combierati, Segretario Cittadino CISL Napoli

Giovanni Mensorio, Consigliere regionale della Campania

Luigi Della Gatta, Presidente ANCE Campania

Adriano Giannola, Presidente SVIMEZ

Modera: Francesco Gravetti, Giornalista e Redattore Comunicare il Sociale