Forum Leader 2024: collaborazione e innovazione per il rilancio delle Aree Rurali Italiane

La quinta edizione del Forum Leader, organizzata dal GAL Colline Salernitane, si è tenuta presso la Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana (SA), riunendo oltre 200 Gruppi di Azione Locale (GAL) italiani, la Rete Rurale Nazionale e diverse università per un confronto sul futuro delle aree rurali. L’evento ha rappresentato un’importante occasione per discutere le nuove prospettive di sviluppo territoriale, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’integrazione delle risorse locali.

Il 18 ottobre, all’interno della manifestazione, si è svolto il convegno “Integrazione tra politiche, strumenti e risorse (GAL, SNAI, Distretti, CdF, ecc.) per lo sviluppo delle aree rurali. Il Masterplan come documento di indirizzo strategico”. L’incontro ha messo in luce l’importanza di creare reti territoriali che facilitino lo sviluppo economico delle zone rurali, ponendo al centro l’esperienza dei GAL come motore per la crescita locale. Il primo seminario è stato aperto da Salvatore Tosi, Direttore del GAL Metropoli Est, a cui sono seguiti i contributi dei docenti universitari Roberto Gerundo (UNISA), Teresa Del Giudice (UNINA), e Gianluca Brunori (UNIPI), oltre all’intervento di Ferdinando Gandolfi, dirigente dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

La chiusura della sessione è stata affidata a Fulvio Bonavitacola, Vicepresidente della Regione Campania, che ha lodato il GAL Colline Salernitane per l’eccellente capacità organizzativa e per l’impatto positivo sul territorio. Bonavitacola ha sottolineato l’importanza di sostenere uno sviluppo equilibrato tra aree urbane e rurali, evidenziando come i GAL stiano svolgendo un ruolo fondamentale nell’organizzazione di reti territoriali capaci di superare logiche localistiche per creare sinergie virtuose tra istituzioni e comunità locali. “Questo è un modello di sviluppo che continueremo a sostenere con convinzione”, ha affermato.

Il convegno è proseguito con un dibattito sulle esperienze concrete di diversi GAL italiani, che hanno presentato progetti innovativi in ambito turistico e di ospitalità rurale. Tra i protagonisti del confronto, Antonio Giuliano, presidente del GAL Colline Salernitane, Francesco Domenico Moccia, Segretario Nazionale dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, Giuseppe Gallo, vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, e Pier Paolo Pallara del CREA, che ha rappresentato la Direttrice Alessandra Pesce. Pallara ha sottolineato come lo sviluppo delle aree rurali debba necessariamente passare attraverso la collaborazione tra diversi livelli di governance e l’integrazione delle politiche locali, regionali e nazionali. “I GAL hanno dimostrato di essere strumenti efficaci nel promuovere il territorio e le sue risorse. Il nostro obiettivo è rafforzare queste reti e favorire uno sviluppo sempre più sostenibile delle comunità rurali”, ha concluso.