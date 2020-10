FotoArtInGarage, secondo appuntamento a Pozzuoli.

Secondo appuntamento, sabato 17 ottobre 2020 alle ore 18,00, della Rassegna di Fotografia FOTOARTinGARAGE coordinata da Gianni Biccari e che si svolge all’Art Garage di Pozzuoli.

L’idea di 21 DI NOI_IDENTIFICAZIONE nasce nel corso di fotografia di ritratto, organizzato da

Spazio Tangram di Napoli e che vede coinvolti il docente Matteo Anatrella e 21 fotografi

appassionati.

Il motore del progetto è promuovere l’inclusione come valore, l’abbattimento delle barriere come fine e l’accoglienza come imperativo, sfrondando i contenuti di autoreferenzialità, mirando al valore aggiunto della conoscenza.

Da qui l’incontro con 21 (come il cromosoma della trisomia) ragazzi, di differenti età, della ASD Associazione Sindrome di Down ONLUS Regione Campania, incontro che ha “mischiato le carte”, consentendo ai ragazzi dell’Associazione di vivere una giornata da fotografi e a loro volta ai fotografi di diventare modelli. Un gioco di complicità, simpatie immediate, divertimento e condivisione.

42 ritratti in bianconero, ai quali si sovrappongono degli interventi grafici, con un duplice scopo:

– rimarcare attraverso il colore viola (ottenuto con la mescolanza del rosso e del blu) al quale viene associato il significato di mistero | magia | metamorfosi, il concetto di identificazione col prossimo, quale stimolo e desiderio verso un legame affettivo;

– offrire attraverso un effetto crop (non invasivo) la possibilità di differenti chiavi di lettura della stessa immagine, perché la differenza è ricchezza.

Vernissage 17 ottobre ore 18,00 Art Garage, Viale Bognar 21 Pozzuoli (Na).

Fino al 30 ottobre

Lunedi-venerdi 10,00 alle 22,00, sabato 10,00 alle 20,00, domenica chiuso, ingresso libero.

In ottemperanza alle normative atte al contrasto della diffusione del Covid-19, gli ingressi saranno contingentati e consentiti ad un massimo di 20 visitatori per turno con prenotazione obbligatoria al numero 081.3031395 (dalle 16,30 alle 20,30), sulla pagina Facebook Fotoart in garage o sulla pagina dell’evento Facebook 21 di noi_identificazione.

Turni di visita: 18,00 – 18,45 – 19,30 – 20,15.