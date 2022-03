Francesco Celletti e il ‘mal d’amore’ nel suo brano ‘Il tempo in un pugno’. La fine di una storia raccontata con gli occhi e la sensibilità di un diciassettenne.

Intercetta stati d’animo comuni a molti della sua età, li mette su carta e realizza un pezzo musicale. Il tempo in un pugno, questo il titolo del nuovo brano di Francesco Celletti, realizzato con l’etichetta discografica Rmr Production di Vincenzo Sorrentino. Il brano è il tesoro e la ricchezza da cui partire : l’anima di un ragazzo che dialoga con se stesso. Francesco, che oggi festeggia i suoi 17 anni, è un giovane artista di Palestrina in provincia di Roma. A soli 3 anni resta incantato dalla voce del celebre tenore Pavarotti, di lì a poco, si approccia alla chitarra, impara a suonare l’ukulele, il pianoforte e l’organetto. La musica, la sua passione e l’armonica , strumento e dono lasciatogli dal nonno che suona con grande maestria.

L’inedito è da oggi disponibile su tutti i digital store, e dalla prossima settimana su Youtube, ed eccezionalmente, il prossimo 6 aprile al teatro Palapartenope di Napoli, farà da apripista al mega concerto dell’artista mondiale Jimmy Sax accompagnato dall’Orchestra Sinfonica diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino.

Il tempo in un pugno è l’urlo di un adolescente che vive in maniera totalizzante l’amore , intenso e convinto che sia per sempre. E quando svanisce è motivo di grande sofferenza e delusione. Proprio per la grande emotività che anima i ragazzi in questa loro fase di vita, e grazie ai testi delle canzoni come quella di Celletti , è possibile cogliere le note di un sentimento che diventa la colonna sonora di un amore. Da adulti, l’amore è quell’emozione forte che coinvolge e spiazza ; in adolescenza travolge e lascia senza fiato. L’adolescenza è la stagione deputata alla musica e Francesco ne fa una vera dichiarazione senza filtri e maschere, quando nel ritornello dice “Volevo che tu fossi regina del mio regno oh”.

Sabrina Ciani