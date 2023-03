Francesco Cicchella al Belvedere di San Leucio il 23 giugno per Un’Estate da Re.

Dopo il grande successo del tour teatrale, completamente sold out, Francesco Cicchella ritorna in scena con il suo spettacolo Bis! e annuncia le prime date del “Summer Tour”.

Il 23 giugno si esibirà al Belvedere di San Leucio a Caserta, per il festival Un’Estate da BelvedeRE, organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta.

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte con questo one man show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) e performances completamente inedite. La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate. Sul palco oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis.

“Bis!” è uno spettacolo a cui ho dato tanto di me, e che mi sta restituendo soddisfazioni ed emozioni incredibili! Il tour invernale ha registrato una serie di sold out in tutta Italia, per cui abbiamo ben pensato di proporne una versione estiva che girerà in alcune delle location più belle del nostro territorio. Lo show è in continuo aggiornamento, per cui anche coloro che lo hanno già visto possono tranquillamente tornare e divertirsi ugualmente, trovando tante novità. Oltretutto, gli scenari che faranno da cornice contribuiranno a creare atmosfere particolarissime”.

La band è composta da:

Paco Ruggiero – Pi­anoforte/Tastiere

Sebastiano Esposito – Chitarre

Umberto Lepore – Basso Elettr­ico/Contrabbasso

El­io Severino – Batter­ia

Emilio Silva Bed­mar – Sax/Flauto

Ballerine: Naomi Buonomo e Giusy Chianese

Disegno Luci: Francesco Adinolfi

Abi­ti di scena: Sa­rtoria Esposito

Grafiche a cura di: Antonio Sca­rpato

Trucco e parr­ucco: Ciro Florio

Fonico di sala: Ma­ssimo D’Avanzo

La Produzione e l’organizzazione generale del tour del tour saranno a cura di Top Ag­ency Music e Ventidieci.