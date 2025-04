Fregata Carabiniere al porto di Napoli martedì 8 e mercoledì 9

- pubblicità -

Il cacciatorpediniere Caio Duilio e la fregata Carabiniere sosteranno rispettivamente nei porti di Salerno e Napoli: durante la sosta in porto saranno aperte le visite al pubblico nei seguenti giorni e orari:

Nave Duilio: ………. 8 e 9 aprile, ore 10:00 – 12:00 e 15:30 – 19:00

Nave Carabiniere: … 8 e 9 aprile, ore 10:00 – 12:00 e 15:30 – 19:00

L’accesso alla zona di attracco delle Navi, è consentito esclusivamente a piedi.

Mare Aperto 25 è il più grande evento addestrativo annuale della Difesa in ambito marittimo, pianificata e condotta dal Comando in Capo della Squadra Navale. L’esercitazione vede impegnati unità navali, sommergibili, aerei, elicotteri e veicoli non pilotati di tipo subacqueo, aereo e di superficie.

Per tre settimane, equipaggi e reparti operativi della Marina Militare si addestrano nel Mediterraneo Centrale, simulando scenari operativi complessi, caratterizzati da elevato realismo.

Un addestramento intenso e altamente sfidante che dedica ampio spazio anche al contrasto delle minacce CBRN (chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari) nel dominio marittimo e delle loro possibili ripercussioni dal mare, attraverso un coordinamento sinergico tra esperti di settore a livello interforze e inter-agenzia.