Frida Kahlo – Il Caos Dentro, ultime settimane e nuovi orari per la mostra a Palazzo Fondi.

Ultime settimane per visitare Frida Kahlo – Il Caos Dentro, l’esposizione multimediale dedicata alla vita e all’arte della grande pittrice messicana in corso a Palazzo Fondi a Napoli, sino al 9 gennaio. Per le festività natalizie, la società organizzatrice Navigare srl comunica i nuovi orari di visita:

A dicembre:

Venerdì 24 – dalle ore 09,30 alle 18,30 (ultimo ingresso un’ora prima)

Sabato 25 – dalle ore 15,00 alle ore 21,00 (ultimo ingresso un’ora prima)

Domenica 26 – dalle ore 09,30 alle ore 21,00 (ultimo ingresso un’ora prima)

Venerdì 31 – dalle ore 09,30 alle ore 18,30 (ultimo ingresso un’ora prima)

Mentre per le festività di gennaio questi gli orari di ingresso:

Sabato 1 – dalle ore 10,30 alle ore 21,00 (ultimo ingresso un’ora prima)

Giovedì 6 – dalle ore 09,30 alle ore 21,00 (ultimo ingresso un’ora prima)

Biglietteria online: www.etes.it

Info: 333.609.51.92

https://mostrafridakahlo.it/