Frida Kahlo – Il Caos dentro, venerdì 10 la presentazione. Il libro di Valeria Biotti.

Venerdì 10 settembre, alle ore 18.30 a palazzo Fondi, sarà presentata la mostra multimediale FRIDA KAHLO – Il Caos Dentro che si svolgerà nel capoluogo campano dall’11 settembre p.v. al 9 gennaio 2022.

Le Istituzioni e gli organizzatori dell’esposizione, che accoglieranno i giornalisti, illustreranno i contenuti della mostra che tra tecnologia e testimonianze originali realizza un viaggio totale e immersivo nella vita della celebre pittrice messicana scomparsa 67 anni fa.

INTERVERRANNO :

Annamaria Palmieri – Assessore all’Istruzione, Cultura e Turismo Comune di Napoli

Hector Alcantra – Addetto culturale dell’Ambasciata del Messico in Italia

Luciano Cimmino – Console onorario del Messico a Napoli

Salvatore Lacagnina – Produttore esecutivo società organizzatrice Navigare srl

Antonio Arevalo, Alejandra Matiz, Maria Rosso, Milagros Ancheita – Curatori Mostra

«Su per giù intorno ai diciott’anni. Con un fisico nervoso e un viso, al contrario, dai tratti delicati. Capelli lunghi, occhi neri e profondi, sormontati da spesse sopracciglia scure che si incontravano senza separarsi, come le ali spiegate di un uccello in volo.»

«Le figure ritratte esprimevano un’indiscutibile potenza comunicativa.

Di una vitalità talmente spiccata da risultare quasi sensuale, eppure anche di una spietatezza a tratti tagliente. In quel corpo un po’ sghembo e minuto, Frida – così disse di chiamarsi – conteneva gli opposti del mondo: sensibilità e crudezza.»

Amore e vendetta. Politica e arte. Sogno, incubo.

E una surrealtà che per Frida non è altro che l’ambiente naturale della propria percezione del mondo.

Una chiave inconsueta per raccontare l’immaginario, le passioni, gli strappi e i voli di un’artista straordinaria.

Uno stile narrativo fatto di tempi e contrattempi, intriso del realismo magico della protagonista. Intimista, a tratti; sgranato, quasi violento, in altri.

Chiodi e fiori. Fatti e specchi. L’animo di una donna spezzata e orgogliosa che, nelle sue battaglie, trova un equilibrio dinamico, vorticoso e perfetto.

Valeria Biotti (Roma, 1978)

Giornalista, sociologa, autrice teatrale, speaker radiofonica, vignettista.

Ha al suo attivo collaborazioni con diverse testate, tra cui «Il Fatto Quotidiano », «Pubblico», « Il Male», « Il Misfatto», « Il Corriere dello Sport» .

Vincitrice del Premio Calabrese e di sei Microfoni d’oro, “Oscar della radiofonia romana”, da oltre un decennio conduce una trasmissione radiofonica quotidiana.

Libro promosso e distribuito da Mondadori.