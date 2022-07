Fuochi pirotecnici sulle sponde del Torano, Alife in festa per San Gioacchino e Anna.

Sono cominciati domenica 17 luglio i festeggiamenti in onore dei Santi Gioacchino e Anna ad Alife e termineranno il prossimo 27 luglio con l’esibizione del maestro Enzo Avitabile e i Bottari. Concerto previsto per le ore 21:30 in Piazza XIX Ottobre.

Molto fitto di appuntamenti sia il programma religioso che quello civile. Per tutti i giorni di festa, il programma religioso prevede, infatti, novenario e messe, mentre il programma civile offre molti momenti di svago.

Molto atteso per martedì 26 luglio, giorno di San Gioacchino e Anna, alle ore 24:00 lo spettacolo di fuochi pirotecnici sulle sponde del Torano.

“Siamo felici di poter anche in questo modo ritornare alla normalità, – ha dichiarato il presidente del Comitato Festeggiamenti Luca Zarrone – il programma è ricco di momenti musicali che culmineranno con l’esibizione di un grande artista, compositore, sassofonista e cantautore italiano del calibro di Enzo Avitabile. E poi lo spettacolo dei fuochi che negli ultimi anni ha contraddistinto questa festività”.