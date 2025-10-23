Gabriella Esposito e Antonio Conza ospiti VIP a MasterChef Romania

- pubblicità -

Un anno da incorniciare per Maturazioni Pizzeria, il brand fondato da Gabriella Esposito e Antonio Conza, che ha rivoluzionato il modo di raccontare la pizza italiana nel mondo. Dopo aver conquistato il Premio “Comunicazione Moderna”, essere stati inseriti tra le 100 migliori pizzerie d’Italia, grazie a 50 Top Pizza, aver realizzato eventi pop-up di successo tra Grecia e Dubai, e aver consolidato una viralità social da record (oltre mezzo milione di follower e 56 milioni di visualizzazioni), il duo di pizzaioli approda ora anche sul piccolo schermo internazionale: ospiti VIP della quindicesima puntata di MasterChef Romania.

Un invito che Gabriella e Antonio hanno accolto con grande emozione: «È stata la nostra prima esperienza televisiva in un contesto così importante come MasterChef. Dall’Italia lo seguiamo praticamente dalla prima edizione e ci ha sempre appassionato tanto. Essere lì, dall’altra parte, è stato surreale».

Durante la puntata, registrata negli studi di ProTV a Bucarest, Gabriella è stata la vera protagonista della serata, affiancata – come sempre – dal marito e maestro pizzaiolo Antonio Conza. Insieme hanno svelato ai concorrenti i segreti di un impasto perfetto, dalla lavorazione alla cottura, fino alla scelta degli ingredienti più autentici. Infine, Gabriella e Antonio hanno vestito i panni di “giudici della pizza”, decretando chi meritasse di passare il turno. E a sorpresa, ma forse non troppo, sono state le donne a dominare la classifica – con una sola eccezione maschile tra i migliori pizzaioli. Il risultato conferma che anche in Romania ‘A pizza è Femmina!

«Non immaginavamo un’organizzazione così imponente “dietro le quinte”, raccontano. È stato bellissimo vedere tante persone lavorare con passione per un format che ha un’energia incredibile. Abbiamo girato tutto in tempi rapidissimi, senza interruzioni, ma con grande entusiasmo. Speriamo che i nostri fan dall’Italia e dalla Romania ci seguano in questa nuova avventura».

La partecipazione a MasterChef Romania rappresenta la conferma del percorso in ascesa di Maturazioni Pizzeria, ormai punto di riferimento per creatività, contaminazione e comunicazione nel mondo della pizza contemporanea.