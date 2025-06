Gala Dinner SHRO: raccolti 200.000 euro per la ricerca contro il cancro

- pubblicità -

C’è un’Italia che sceglie di credere nella scienza, nella solidarietà e nei giovani. Lo ha dimostrato il Gala Dinner 2025 della Sbarro Health Research Organization (SHRO), che ha visto imprenditori, medici, istituzioni e cittadini uniti per un unico obiettivo: sostenere la ricerca sul cancro. Il risultato? 200.000 euro raccolti per sostenere la ricerca oncologica e la formazione di giovani scienziati tra Italia e Stati Uniti.

Nel corso della serata, sono state premiate sei figure che, nei rispettivi ambiti – accademico, imprenditoriale e istituzionale – si sono distinte per il loro contributo al bene comune. Tra i premiati, Francesco Calcara, presidente e CEO di Hyundai Italia, Raffaele De Nigris, amministratore delegato del Gruppo De Nigris, Marco Marchi, fondatore e presidente di Liu Jo, e Francesco Saverio Mennini, Capo Dipartimento della Programmazione del Ministero della Salute. Hanno inviato un videomessaggio di ringraziamento e saluto il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il senatore Francesco Zaffini, presidente della Commissione Sanità e Lavoro del Senato, che hanno voluto sottolineare il valore scientifico e umano dell’iniziativa. Il premio è firmato dall’artista Lello Esposito, cui arte è espressione più viscerale della napoletanità.

«In un tempo in cui la ricerca ha bisogno non solo di fondi, ma di fiducia collettiva, questa serata è stata un segnale forte – ha dichiarato il professor Antonio Giordano, presidente e fondatore di SHRO –. Siamo grati a ogni singola persona che ha partecipato, contribuendo a costruire un ponte concreto tra scienza e speranza. Il nostro lavoro continua, e il sostegno ricevuto ci permette di andare avanti con ancora più determinazione».

Il Gala ha potuto contare sul prezioso sostegno di sponsor e partner che hanno reso possibile il raggiungimento di questo eccezionale risultato: Ble & associates, Innovaway, Promoitalia, De Clemente Conserve, Rigenera, EDM, Global Trading, Autosantoro, Fondazione Scudieri, Jadea, Petrone Group, Atìda Efarma, Mita, Claps (Laboratori Penisola Sorrentina), Tenuta Fontana, Bourelly Group, DLC, Zeus, Kiton, Cosmo, Smeraldina, ScegliPrima!, Cilento 1780; i media partner Canale 21, Pippo By Capri e Informare. Una serata che ha celebrato anche le eccellenze culinarie della nostra Regione, tra tutti i deliziosi crudi di Schicchitano e la maestria dell’artista della pizza Vincenzo Capuano, il tutto accompagnato dal “gin senza alcool” di Vesuvius. A tutti loro è andato il più sentito ringraziamento da parte di tutta l’organizzazione SHRO.

A ribadire la centralità del fare squadra per la ricerca c’è Giancarlo Arra, vicepresidente SHRO, che ha ricordato come il Gala Dinner rappresenti molto più di una raccolta fondi: «Quest’anno, grazie al contributo di oltre trenta realtà imprenditoriali, siamo riusciti a raccogliere 200.000 euro che ci permetteranno di attivare nuove borse di studio e sostenere i progetti di ricerca in corso nei nostri laboratori tra Philadelphia, Napoli, Siena e Torino con il nuovo centro SHRO creato a Candiolo. Voglio ringraziare personalmente i miei colleghi imprenditori che hanno scelto di non tirarsi indietro, ma di essere protagonisti di una ricerca scientifica indipendente, trasparente, e che investe oltre il 90% delle risorse direttamente nelle attività di laboratorio».

Fondata e diretta dal prof. Antonio Giordano e dal dott. Giancarlo Arra, SHRO è un’organizzazione no-profit con sede tra Philadelphia, Napoli, Siena e Torino, che investe il 90% delle proprie risorse direttamente nella ricerca oncologica. Con il Gala Dinner 2025, SHRO rafforza il suo ruolo di ponte scientifico e culturale tra Italia e Stati Uniti, al servizio della vita.