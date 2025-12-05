Garibaldi Urban Orchestra, tre giorni di eventi gratuiti

- pubblicità -

Tre giornate di appuntamenti gratuiti con installazioni interattive, performance, degustazioni e musica dal vivo animeranno uno degli spazi pubblici più attraversati di Napoli, trasformandolo in luogo di produzione culturale e partecipazione civica.

Dal 12 al 14 dicembre 2025 la Cavea di piazza Garibaldi ospita “Garibaldi Urban Orchestra”, format di ascolto urbano e installazione sonora partecipativa ideato dal collettivo Pessoa Luna Park con la partnership dell’associazione Est(ra)Moenia per “Bella Piazza”, percorso di co-gestione pubblico-privato degli spazi pubblici di piazza Garibaldi sostenuto da Fondazione Con il Sud insieme ad una rete di enti e fondazioni.

Al centro del progetto, che sarà inaugurato venerdì 12 dicembre alle ore 12:00 (piazza Garibaldi riferimento civico 152), c’è un playground sonoro composto da otto “strumenti fantastici”: figure marine scultoree, stampate in 3D e dotate di sensori reattivi. Il pubblico, toccando le sculture e muovendosi nello spazio, attiva suoni campionati nel corso di un mese di mappatura acustica di Piazza Garibaldi. Voci, passi, clacson, preghiere, venditori, treni, mercati e frammenti di vita quotidiana sono stati raccolti e trasformati in un’unica grande partitura immersiva. La piazza diventa così un “abisso urbano” da cui emergono presenze sonore che rivelano la complessità e la ricchezza di uno dei luoghi simbolo dell’accesso alla città.

Il programma si articola in tre atti. Il 12 dicembre dalle 18:30 “Apertura dell’Abisso”, diretto dalla cantante Dadà, inaugura l’installazione con un concerto che intreccia voce e campionamenti urbani. Il 13 dicembre dalle 12 alle 17:30 “Social Food”, con la chef stellata Marianna Vitale, propone la performance “L’evoluzione del ragù a Piazza Garibaldi”, in cui assaggi e racconti mettono in dialogo memorie e multietnicità. Il 14 dicembre dalle 12 alle 17:30 l’installazione partecipativa “Come un farfalla” di Roxy in the Box, chiude con una giornata di festa partecipata e una performance che trasforma la Cavea in un dancefloor..

“L’abisso che invaderà la Cavea è una metafora mostruosa della piazza, abitata da creature invisibili o accidentali: un luogo che si può approcciare a più livelli, in superficie semplicemente attraversandolo, in profondità scavando pregiudizi, paure ma anche possibilità e letture sommerse”, spiega Azzurra Galeota, direttrice artistica e generale di Pessoa Luna Park, ideatrice del concept.

Ambrogio Prezioso, presidente di Est(ra)Moenia, sottolinea: “Oggi, da luogo di passaggio anonimo, piazza Garibaldi si trasforma in uno spazio che accoglie, in opportunità di incontro e socialità. Con Garibaldi Urban Orchestra diamo una ulteriore spinta positiva al progetto di cogestione pubblico-privata Bella Piazza di Piazza Garibaldi, dimostrando ancora una volta come l’ascolto, l’arte, la partecipazione e l’attivazione delle comunità possano diventare strumenti di concreta rigenerazione socio-urbana, basata sull’esserci, sulla presenza”.

“Grazie a questa iniziativa di Pessoa Luna Park, fortemente voluta da Est(ra)Moenia per Bella Piazza, confermiamo con i linguaggi dell’arte e della piacevolezza le potenzialità culturali e di socialità degli spazi di piazza Garibaldi”, afferma Andrea Morniroli, socio di Dedalus Cooperativa Sociale, capofila del progetto Bella Piazza. “In questa piazza, attraverso piccoli passi, si sta praticando un metodo di rigenerazione che non viene calato dall’alto, che coinvolge le comunità e non allontana nessuno”.

I mostri marini di Garibaldi Urban Orchestra sono realizzati da Nugae3D con CoreLight3D, materiale in plastica riciclata resistente e ultraleggero; Nexus Tlc ha progettato il sistema interattivo che consente alle sculture di vibrare e suonare in sincronia. BPER è sponsor del progetto, Dadà sound director, Qobuz sound partner, Mosto partner food & beverage.