Generale Orsini presentazione del primo ep di Filippo Arpaia al Nevermind giovedì 26.

Filippo Arpaia, l’architetto cantautore napoletano, presenta il suo primo EP “Generale Orsini” in grande stile, scegliendo una storica location per la musica dal vivo e le band della città: il Nevermind (ex UpStroke) in via Coroglio 128 a Napoli.

L’evento, il cui inizio è previsto alle 21.00 circa, è rivolto a giornalisti, operatori della stampa, musicisti, appassionati di musica ed al pubblico che, sempre più numeroso, segue il percorso artistico di questo elegante e raffinato artista partenopeo.

Filippo Arpaia sarà accompagnato sul palco da musicisti del calibro di Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso alla chitarra, Paolo Forlini alla batteria e Mario Nappi alle tastiere. Ospiti dello showcase, il cantautore Marco Fasano, e la cantante Michela Montalto. L’evento sarà introdotto da Gigio Rosa.