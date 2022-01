Gennaio in Musica per Castellammare di Stabia a cura di Everlive Italia.

Si prevede un mese di Gennaio ricco di eventi a cura dall’agenzia Everlive Italia, fortemente

voluti dal Sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino, l’Amministrazione tutta e

in particolare l’Assessore agli Eventi Gaetano De Stefano. L’obiettivo è quello di continuare

a diffondere cultura e bellezza in questo momento di estrema difficoltà causato dalla

pandemia. Everlive Italia di recente si è aggiudicata il primo posto per l’organizzazione di tre

promettenti progetti.

La Città Metropolitana di Napoli, nell’ambito delle proprie competenze statutarie e in esecuzione della deliberazione del Consiglio Metropolitano adottata in data 25/11/2021, ha inteso innalzare la crescita culturale, economica e sociale dei cittadini dell’area metropolitana sostenendo le iniziative promosse dai Comuni sul territorio metropolitano, attraverso l’erogazione di sovvenzioni, ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione del patrocinio e di provvidenze economiche”.

Sulla base di questo, a partire da oggi mercoledì 12 Gennaio alle ore 17,30, al Supercinema Castellammare i “100 anni di Enrico Caruso” dibattito e proiezioni con la partecipazione di Fondazione CIVES – MAV. Progetto di Enrico Caruso, la voce e il mito.

Con la presenza di Gaetano Cimmino Sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi

Vicinanza Presidente Fondazione Cives – Mav, Diana Carosella Assessore alla Cultura.

Modera Pierluigi Fiorenza.

Una giornata voluta fortemente dall’Amministrazione e dalla Fondazione Mav, in vista sia del

centenario del tenore Caruso e dell’anniversario della nascita di Raffaele Viviani, obiettivo

dell’incontro è celebrare le eccellenze partenopee che tanto ci onorano. La sinergia tra il

Mav e l’Assessore alla Cultura hanno posto, inoltre, come elemento fondante la rivalutazione

dei Musei. Questo è solo un primo passo per l’organizzazione futura di altri eventi che

vedranno lavorare il Comune di Castellammare e i Musei in perfetta sinergia.

Martedì 18 Gennaio alle ore 20,30, al Supercinema Castellammare, sarà la volta dello

spettacolo teatrale “Resilienza 3.0” di e con Massimiliano Gallo, all’interno del progetto

Parola al Teatro.

L’attore Massimiliano Gallo torna in scena dopo il successo dello scorso anno di “Resilienza

2.0”, e lo fa con il suo stile, la sua ironia, convinto che si possa raccontare questo momento

tremendo attraverso una comica riflessione dei fatti, a volte poetica, sempre pungente. Il

pubblico rivivrà insieme a Gallo i momenti della quarantena: le paure, la noia, l’immobilità, la

voglia di evadere, le lezioni online, la palestra fatta in casa, in una condivisione problematica

e a volte drammaticamente comica degli spazi vitali. In scena con lui i compagni di sempre:

Shalana Santana e Pina Giarmanà, accompagnati dal Maestro Mimmo Napolitano al

pianoforte e da Davide Costagliola al contrabbasso e Giuseppe Di Colandrea al clarion.

Sabato 22 Gennaio alle ore 20,00, presso la Chiesa del Gesù di Castellammare,

“LuxAnimae” si esibiranno Marina Bruno, Ondanueve String Quartet con ospite Mariano

Rigillo. Progetto di Musica all’Altare.

Sonorità acustiche, elettronica, vocalità spiegata, influssi ritmici popolari, testi sacri, profani,

atmosfere meditative, incursioni nella musica etnica e nel barocco, fino al pop

contemporaneo. Musiche che provengono da mondi, stili, epoche, culture lontanissime.“LuxAnimae” vede la luce nel momento forse più difficile degli ultimi decenni per molta parte dell’umanità, ed è figlio di dubbi, riflessioni, incertezze, aspirazioni, volte a

creare una linea di comunicazione con qualcosa di “superiore”, una sorta di entità che possa

illuminare gli animi indicando la strada per il ritorno alla serenità individuale e globale.

L’ingresso ai tre spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti.

È necessario esibire obbligatoriamente il Super Green Pass, ed essere muniti di Mascherina FFP2.

Gli appuntamenti con gli artisti saranno al chiuso e nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.



Proprio a causa degli stringenti protocolli, non ci è stato possibile prevedere manifestazioni

all’aperto per tutto il mese e fino al protrarsi di questa quarta ondata. Manifestazioni che

contiamo di mettere in campo già questa primavera.



Godiamoci questo Gennaio in Musica in piena sicurezza!

Per ulteriori info:

081 3900111

info@everliveitalia.it